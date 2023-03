Obesidade: mais de 10 tipos de câncer estão associados ao excesso de gordura corporal

Os estudos científicos comprovam e alertam para o seguinte fato: o excesso de gordura corporal representa risco para o desenvolvimento de mais de 10 tipos de câncer. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (27), com o cirurgião oncológico Marcelo Fernandes.



O médico relatou, durante a entrevista, os tipos de câncer ligados à obesidade.

De acordo com o cirurgião oncológico, fatores externos, a exemplo de tabagismo, etilismo e alimentação, são a principal causa de um tumor maligno, mais, até, do que fatores genéticos.



Você pode ter um DNA que vem do seu pai, da sua mãe, da sua família; uma pré-disposição; mas se você evita fatores externos que colaboram mais para o aparecimento do câncer: se você evitar fumar, evita beber, tem um peso adequado, faz atividade física, se alimenta adequadamente, você reduz a chance, mesmo com um DNA com propensão a desenvolver um tipo de câncer”, explicou o cirurgião.