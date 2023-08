Obesidade: mais de 10 tipos de câncer estão associados ao excesso de gordura corporal

A- A+

Os estudos científicos comprovam e alertam para o seguinte fato: o excesso de gordura corporal representa risco para o desenvolvimento de mais de 10 tipos de câncer. Tumores de esôfago, estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino, rins, mama, ovário, endométrio, meningioma, tireoide e mieloma múltiplo são alguns dos cânceres relacionados à obesidade. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (31), com o cirurgião geral e oncológico, com especialização em cirurgia robótica, Arthur Krause.



O médico começou a entrevista contextualizando a relação da obesidade com o câncer na sociedade.



“Estima-se que de 4 a 8% de todos os cânceres têm sua gênese, ou seja, são gerados por causa da obesidade, que é uma epidemia global que está associada ao estilo de vida da civilização moderna e que vem crescendo a sua incidência. Cada vez mais pessoas têm a doença obesidade. É uma doença crônica que traz um impacto enorme na sociedade e, a gente sabe, que quanto mais obeso, ou seja, quanto maior o índice de massa corpórea, mais são os riscos de câncer”, declarou.





Arthur Krause relatou, ainda, que, em caso de câncer, as pessoas com obesidade têm maior probabilidade de não sobreviver à luta contra a doença.



“Se você pegar um grupo de pacientes obesos que tem um câncer e um grupo de pacientes que não são obesos e tem um câncer, os que são obesos vivem menos, têm uma sobrevida oncológica pior, porque a obesidade está associada a uma série de alterações inflamatórias que são oncogênicas, ou seja, geradoras de câncer”, explicou.



