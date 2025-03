Obesidade: um problema de Saúde Pública, que afeta mais de 61% dos brasileiros

A- A+

A mais recente pesquisa, do Ministério da Saúde, mostra que o excesso de peso e a obesidade aumentaram no Brasil entre 2006 e 2023, se tornando um problema de saúde pública. Em 2006, 42,6% da população brasileira tinha obesidade mórbida e esse percentual em 2023 atingiu 61,4% dos brasileiros.

A obesidade tem maior prevalência entre as mulheres e foi observada em todas as regiões do país e em todas as faixas etárias. Para tentar reverter esse prognóstico, ações de políticas públicas de promoção da atividade física são urgentes no Brasil, bem como, educar as crianças a hábitos saudáveis desde o início da vida.

Para falar sobre a obesidade, o cirurgião bariátrico Dr. Walter França, conversou no Canal Saúde com Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7FM.

O Cirurgião Walter França falou sobre a obesidade ser um problema de saúde pública

A obesidade é uma doença crônica com um caráter progressivo no mundo inteiro. Isso é um grave problema de saúde pública.

Cirurgião Bariátrico Dr. Walter França / Foto: divulgação

O Dr. Walter França também falou sobre os números da obesidade no Brasil

Esses números são cada vez mais alarmantes. Veja, hoje, mais de 60% da população está acima do peso. O que é extremamente preocupante dentro de um contexto da dos riscos que isso pode levar.

Walter França ainda falou sobre as doenças relacionadas à obesidade

Existe um conjunto de doenças associadas à obesidade, que comprometem não só a qualidade de vida, como também o risco de vida. As doenças associadas são as que têm um cunho cardiológico, asma, apneia do sono, refluxo, sistema renal, e o diabetes e todas as suas consequências.



O cirurgião bariátrico destacou a importância da cirurgia para a pessoa obesa mórbida.

O universo maior é de mulheres, porque têm diversos aspectos nisso. Dentro disso entra um fator inerente às mulheres que é a gestação. A gestação é sempre um start para o surgimento e crescimento da obesidade, né? É, agora tem uma coisa, sabe? A obesidade na população feminina é menos grave que na população masculina.



Com mais de 5 mil cirurgias da obesidade no currículo, o cirurgião bariátrico Walter França ressalta que entre os seus pacientes é crescente o número de adolescentes e jovens recorrendo ao procedimento cirúrgico.

Eles já apresentam algumas comorbidades como apnéia do sono, doença do refluxo, diabetes e, sobretudo, depressão e ansiedade.



Segundo Walter França a cirurgia bariátrica é o último recurso para os pacientes que já tentaram a perda de peso e já têm comorbidades inviabilizando, em alguns casos, a sua autonomia.

Cada paciente é único. Antes da cirurgia é feita uma avaliação por equipe multidisciplinar composta por psicólogo e nutricionista.

O Dr Walter França informa sobre os métodos utilizados nesse procedimento.

"Os métodos mais utilizados no mundo são as cirurgias Sleeve e o Bypass Gástrico. Nessa intervenção cirúrgica a média de perda de peso do paciente, oscila entre 40%, mas pode variar entre 25% e 55% e é realizada através da videolaparoscopia e da cirurgia robótica, com rápida recuperação e alta em 24 horas", relata.

