Objetos de cena ganham vida em "Sala de Jantar" no Recife
Espetáculo de formas animadas tem sessões gratuitas de quinta a sábado no Espaço Cultural Métron Produções
O espetáculo “Sala de Jantar” retorna em nova temporada no Espaço Cultural Métron Produções, com sessões gratuitas nesta quinta, sexta e sábado, às 18h e 20h. Criada e dirigida por Ruy Aguiar, a montagem de formas animadas coloca em cena objetos que ganham vida e conduzem a narrativa.
A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, conversou com o autor e diretor da peça teatral "Sala de Jantar", ela fala sobre a mensagem que o espetáculo aborda.
Ela traz uma mensagem interessante, importante para reflexão social, que destaca o que é relevante para as pessoas.”
Os pratos, talheres, toalhas e guardanapos aguardam ansiosos a chegada dos convidados do Conde e da Condessa, sob a coordenação do misterioso Lacaio, interpretado por Adilson Di Carvalho.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo
A peça estreou em 2017 e integra o repertório da Métron Produções. O trabalho foi contemplado pelo Edital Multilinguagens – Recife Criativo, via Lei Paulo Gustavo, com incentivo da Secretaria de Cultura do Recife, Ministério da Cultura e Governo Federal.
SERVIÇO
Peça teatral: Sala de Jantar - Espetáculo de Formas Animadas
Dias: 25, 26 e 27 de setembro de 2025 (quinta, sexta e sábado) às 18h e 20h
Local: Espaço Cultural Métron Produções (Rua Tabira, nº 109, CEP 50.050-330, Boa Vista, Recife – PE).
Capacidade da plateia: Até 30 pessoas
Duração: 45 minutos
Classificação etária: A partir de 8 anos
Obs.: Cada pessoa poderá retirar até três ingressos gratuitos pelo site: www.metronproducoes.com.br