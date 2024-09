A- A+

SHOW Odair José é atração do Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque Banda Corações Selvagens faz show de abertura. A banda é conhecida por suas versões inovadoras das canções de Belchior

O Cantor Odair José, um dos maiores ícones da música popular brasileira, retorna ao Recife para uma apresentação imperdível no Projeto Seis e Meia. O show está marcado para 13 de setembro, no Teatro do Parque.



A abertura será da Banda Corações Selvagens, com o show “Noite Belchiana” , trazendo uma experiência única para fãs e interessados na obra de Belchior.

Com mais de 50 anos de carreira, Odair José é amplamente reconhecido por seu papel fundamental na transformação da música brasileira, trazendo a voz e os sentimentos do cotidiano popular para os holofotes.

O artista, que fez história na década de 70 com sucessos marcantes como “O Amor é Tudo” e “Cadê Você?”, continua ativo, realizando shows e lançando álbuns que perpetuam seu legado.

Odair José é um dos maiores vendedores de discos do Brasil nas últimas cinco décadas. Seu trabalho é caracterizado por melodias simples e letras diretas que abordam o cotidiano, o amor e os conflitos da sociedade de maneira visceral e honesta.

Desde prostitutas e empregadas até os excluídos sociais e a comunidade LGBTQIA+, Odair tem dado voz aos temas muitas vezes ignorados pelos compositores de sua época.

Odair José completou 75 anos, ano passado, e está celebrando sua trajetória com uma turnê especial que revisita suas principais músicas. O show no Teatro do Parque faz parte desta turnê comemorativa e promete entregar um repertório repleto dos grandes sucessos que definiram sua carreira.

Banda Corações Selvagens /Foto: Hermes Costa Neto

A abertura da noite ficará a cargo da Banda Corações Selvagens, um projeto recifense criado em 2015 por Juvenil Silva. A banda é conhecida por suas versões inovadoras das canções de Belchior, incluindo sucessos e faixas menos conhecidas de sua carreira inicial.

Os ingressos já estão disponíveis no site Sympla, com preços a partir de R$60.

Serviço:

Odair José no Projeto Seis e Meia

Abertura: Banda Corações Selvagens

Data: 13 de setembro de 2024

Início: 18h30

Local: Teatro do Parque, Rua do Hospício 81, Boa Vista, Recife

Preço: R$ 60,00 (meia entrada) / R$ 120,00 (inteira)

Duração: 180 minutos

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/96922/d/271053/s/1852451 e loja Vagamundo, Shopping Boa Vista

