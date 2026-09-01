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HOMENAGEM Oficina Francisco Brennand realiza ciclo comemorativo do centenário do artista Programação reforça o projeto da instituição de aproximar o legado de Francisco Brennand da produção contemporânea e da educação

A Oficina Francisco Brennand, realiza, até 18 de outubro, o ciclo de comemorações do centenário de nascimento de Francisco Brennand, que será celebrado em junho de 2027. O ciclo de comemorações acontece sempre das terças aos domingos, das 9h às 16h, na Oficina Francisco Brennand, no bairro Várzea, Zona Oeste do Recife.

Na oficina, a exposição da Bienal, “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”, ficará em cartaz até o fim das celebrações, reunindo obras de 14 artistas e estabelecendo diálogos com referências culturais de Pernambuco.

Além disso, a exposição “Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo” apresenta ao público o ambiente onde o artista trabalhava, lia e ouvia música.O local passou por reforma, conservação e reorganização, recuperando móveis e objetos originais.

A iniciativa faz parte de um projeto institucional iniciado em 2019, quando a Oficina foi transformada em instituto cultural sem fins lucrativos, buscando preservar o legado de Brennand e, ao mesmo tempo, aproximá-lo da produção contemporânea, da educação, da pesquisa e de novos públicos.

SERVIÇO:

Funcionamento: de terça a domingo, entrada das 9h às 16h

Ingressos: R$ 50 | Meia-entrada: R$ 25

Para moradores de Pernambuco: R$ 40 | Meia-entrada: R$ 20

Endereço: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, S/N – Várzea)

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