LITERATURA Oficina gratuita de Escrita Criativa começa neste sábado (15), na Livraria do Jardim Atividade será conduzida pela escritora premiada Odailta Alves e contará com três encontros

A literatura como ferramenta de expressão e transformação será o foco da Oficina de Escrita Criativa gratuita, ministrada pela escritora Odailta Alves. O ciclo de encontros ocorrerá nos dias 15, 22 e 29 de março de 2025, e será realizado na Livraria do Jardim, das 10h às 12h. A oficina faz parte das ações da livraria para o Mês das Mulheres. Para participar é necessário ter disponibilidade para participar de todos os dias da oficina.

O primeiro encontro acontece neste sábado (15) e será dedicado à Escrita Criativa e o Conto. Durante a atividade, as participantes irão explorar os elementos fundamentais da escrita criativa, com foco na narrativa curta. A autora compartilhará seu processo criativo, além de conduzir análises de contos e práticas de escrita. Ao final, cada participante será convidado a produzir seu próprio conto.

A poesia ganhará espaço no dia 22, com a exploração dos elementos fundamentais do poema e produção orientada. Já no último dia (29), os textos produzidos serão compartilhados e analisados, promovendo um momento de devolutiva, aperfeiçoamento e celebração coletiva da experiência literária.

A oficina será conduzida por Odailta Alves, escritora, educadora e ativista dos Direitos Humanos, com forte atuação em práticas antirracistas. Doutoranda em Linguística na UFPE, a autora é também coordenadora do coletivo literário Mala Preta e da Websérie Escritoras Negras de Pernambuco. Possui nove livros publicados, entre contos, poesia e literatura infantojuvenil. Odailta é vencedora de diversos prêmios literários nacionais.

A iniciativa é uma oportunidade única para explorar o poder da escrita, desenvolver habilidades criativas e compartilhar experiências literárias em um ambiente acolhedor e inspirador, voltado exclusivamente para mulheres. O evento é gratuito porém é necessário confirmar presença através do Sympla, o link está disponível na bio do Instagram oficial da livraria

SERVIÇO

Oficina de Escrita Criativa com Odailta Alves

Dias 15, 22 e 29 de março de 2025

Horário: Das 10h às 12h

Local: Livraria do Jardim, localizada na Avenida Manoel Borba, número 292 - Boa Vista Recife

