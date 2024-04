OMS prevê 15 milhões de casos de câncer no mundo até 2050

A- A+

No último dia 08 de abril, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os novos casos de cânceres devem aumentar muito até 2050, com uma expectativa de 15 milhões a mais que o registrado em 2022 e um aumento de 77%.

Os altos índices refletem o envelhecimento e o crescimento da população mundial, mas também podem ser explicados pela exposição a fatores de risco. Alguns fatores como poluição atmosférica, obesidade, álcool e tabagismo são fortes causadores da doença. Por isso, a população precisa ficar atenta e se prevenir.



Além disso, manter alguns hábitos e buscar uma rotina de consultas e exames ajudam na prevenção ou descoberta precoce. É muito importante manter os exames preventivos em dia, além de manter uma alimentação saudável evitando produtos processados e fazer alguma atividade física. Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou no Canal Saúde com o Médico oncologista clínico da Unionco, Nildevande Firmino que alertou sobre o crescimento exponencial do número de casos de câncer nos últimos anos, principalmente em jovens adultos





Médico oncologista Nildevande Firmino. Foto: Divulgação

“Recentemente foi publicado um estudo importante em uma revista internacional que avaliou dados epidemiológicos de mais de 200 países. Eles chegaram à conclusão de um aumento de incidência global de câncer na população de adulto jovem de cerca de 80% entre os anos de 1990 a 2019. Assim como a incidência, o diagnóstico aumentou, e também a mortalidade, cerca de 30%. Os quatro tumores que mais impactaram nessa mortalidade foram o câncer de mama, o câncer de pulmão, o do intestino e o câncer de estômago.A idade continua sendo um fator determinante no câncer, de forma que com avanço da idade se aumenta o risco de se ter algum tipo de câncer. Mas, infelizmente, cada vez mais nós estamos vendo nos nossos consultórios uma população mais jovem com diagnóstico de câncer”



O especialista também citou causas possíveis para o desenvolvimento da doença.

“O câncer é uma doença genética por natureza, uma alteração no DNA que desenvolve a proliferação celular de alguma forma. Existem as causas hereditárias que geralmente são passadas de pais para os filhos, mas isso é um percentual baixo. No câncer de mama, por exemplo, 10% pode ter esse componente hereditário, mas vários outros motivos podem ocasionar. O principal impacto tem sido atribuído às questões ambientais, e o tabagismo e a obesidade têm um fator primordial no desenvolvimento desses possíveis tumores, e como saúde pública existem várias medidas que podem ser feitas para reduzir essa mortalidade, seja com diagnóstico precoce ou com o início do tratamento precoce”







