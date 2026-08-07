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SHOW

Onildo Almeida faz show inédito e celebra os 70 anos de "A Feira de Caruaru"

Compositor de quase 98 anos apresenta seus maiores sucessos ao lado de convidados especiais no Sala de Reboco

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Onildo Almeida celebra 70 anos da composição "A Feira de Caruaru" na Sala de RebocoOnildo Almeida celebra 70 anos da composição "A Feira de Caruaru" na Sala de Reboco - Foto: Divulgação

O compositor Onildo Almeida, um dos principais nomes da música nordestina e parceiro histórico de Luiz Gonzaga, protagoniza um show inédito nesta sexta-feira (7), a partir das 21h, no Sala de Reboco, na Zona Oeste do Recife. Prestes a completar 98 anos, o artista sobe ao palco pela primeira vez para apresentar um repertório formado por seus maiores sucessos. O espetáculo integra as comemorações pelos 70 anos da canção "A Feira de Caruaru", um dos maiores clássicos da música brasileira.

 

Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o compositor Onildo Almeida, ele fala com emoção de sua composição e da alegria de retratar a Feira de Caruaru em uma de suas composições.

 

Eu tenho muita facilidade em fazer esse tipo de música e de mostrar o que a minha terra tem. E por eu ter sido o primeiro a detalhar o que é uma cidade como Caruaru, isso naturalmente acordou a curiosidade de uma população e de um povo que tem as coisas e não sabe o que tem”, afirma Onildo Almeida

 

A programação da noite conta com as participações do cantor Josildo Sá, do sanfoneiro Cezzinha e do cantor Silvério Pessoa, torando o momento de comemoração ainda mais emocionante. O público poderá conferir no repertório as músicas de Onildo gravadas por Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Jacinto Silva, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Trio Nordestino, entre outros artistas. A direção musical do show é assinada por Kira Aderne e Thiago Rad.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

Durante o evento, o jornalista e escritor José Teles lança o livro "A Feira de Caruaru de Onildo Almeida, 70 Anos". A expectativa é de uma noite marcada pela celebração da obra de um dos maiores compositores da cultura nordestina.

 

Serviço:

Show de Onildo Almeida com Josildo Sá, Cezzinha e Silvério Pessoa e lançamento de livro “A Feira de Caruaru de Onildo Almeida, 70 Anos” de José Teles

Sexta, dia 7 de Agosto

A partir das 21h

Sala de Reboco (Rua Gregório Júnior, 264, Cordeiro, Recife)

Entrada: covert: R$ 40 /mulheres até às 22h30: R$ 30

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