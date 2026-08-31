Ópera cômica "ll Campanello" ganha versão em português no Recife

A- A+

O Teatro de Santa Isabel recebe, de 3 a 6 de setembro, a ópera cômica “ll Campanello”, de Gaetano Donizetti, em uma montagem inédita no Recife. Pela primeira vez, a obra será apresentada integralmente em português, com ingressos a preços populares e classificação indicativa livre. Conhecida pelo humor e pelas situações inusitadas, a ópera combina elementos do romantismo, surrealismo e da commedia dell’arte.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Matheus Soares, cantor lírico e produtor-geral, e Calebe Faria, barítono. Matheus destaca o caráter cômico e a magnitude de trazer a ópera para o Recife.

A Campanela é uma ópera muito leve, divertida, ela foi criada para fazer a gente rir. É uma produção grande, em que temos uma orquestra de 35 músicos, um coro de 20 cantores, além do elenco de solistas. Teremos todo mundo no palco com cenário e figurino para levar uma noite divertida e de muita risada para a nossa cidade, e tudo isso em português”, afirma Matheus Soares.

A tradução das músicas e dos recitativos foi realizada pelo maestro Sérgio Dias, responsável pela direção musical e regência. Entre os destaques do cenário está o tradicional bolo de noiva pernambucano, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A montagem também aproxima a obra italiana da cultura pernambucana, com referências ao Carnaval e elementos tradicionais das festas de casamento.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



O elenco conta com Anderson Rodrigues, Matheus Alvarenga, Anita Ramalho, Virginia Cavalcanti, Monica Muniz e Eudes Naziazeno. Além das apresentações cantadas em português, o público terá acesso a legendas para acompanhar a história com mais facilidade. A temporada reúne música, humor e teatro em uma adaptação que aproxima a ópera do público recifense.

SERVIÇO

Ópera “Il Campanello”, de Gaetano Donizetti

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Quando: 3 a 5 de setembro, às 20h, e 6 de setembro, às 17h

Ingressos: R$ 40, R$ 20 (meia) e R$ 30 (social, com renda destinada ao Banco de Alimentos do Recife), à venda em guicheweb

Informações: @25producoes

Veja também