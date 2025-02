A- A+

ÓPERA Ópera infanto-juvenil "A Fantástica Fábrica de Brinquedos" será apresentada no Recife Teatro Boa Vista será o palco para duas sessões do espetáculo que acontece em março

A magia do teatro e da música se encontram em “A Fantástica Fábrica de Brinquedos”, uma ópera infanto-juvenil composta e dirigida pelo maestro Wendell Kettle, com Isadora Alencar como assistente de direção geral. O espetáculo, uma realização da Academia de Ópera e Repertório Infanto-Juvenil da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), será apresentado no dia 15 de março, no Teatro Boa Vista, com duas sessões.

“A Fantástica Fábrica de Brinquedos” , ópera em um único ato, transporta o público para um universo fantástico. A história acompanha três irmãos que, devido à condição financeira da família, nunca tiveram a oportunidade de ter um brinquedo. Na cidade onde vivem, há uma fábrica misteriosa, sempre fechada, despertando a curiosidade dos moradores. Quando a notícia de sua reabertura se espalha, todos correm para o local. O dono da fábrica anuncia um sorteio de três crianças para conhecer o interior da fábrica – justamente os protagonistas da história. No entanto, ao entrarem, eles descobrem que essa não é uma fábrica comum, pois os brinquedos ali produzidos têm vida.

A produção é assinada pela Academia de Ópera e Repertório Infanto-Juvenil da UFPE, criada em 2024 para incentivar o desenvolvimento artístico e musical de jovens talentos. O projeto envolve cerca de 60 pessoas, incluindo 27 crianças entre 8 e 14 anos, que têm a oportunidade de atuar, cantar e dançar em um grande espetáculo de ópera.

Wendell Kettle, professor da UFPE e maestro já consagrado, é o responsável pela composição, direção artística, musical e cênica da ópera. Após o sucesso do projeto “O Menino Maluquinho”, apresentado no V Festival de Ópera de Pernambuco, a Academia segue com seu trabalho de formação e capacitação de jovens artistas, proporcionando experiências enriquecedoras para crianças e adolescentes.

A produção da ópera “A Fantástica Fábrica de Brinquedos” também conta com a participação de estudantes de alguns cursos da UFPE. A coreografia é de Rafaela Botelho, os figurinos foram assinados por Clara Carneiro e a iluminação e a cenografia ficam a cargo de Isaque Eugênio.

Com ingressos a partir de R$ 35 (meia-entrada), os bilhetes podem ser adquiridos no site www.guichêweb.com.br.

Serviço

A Fantástica Fábrica de Brinquedos – Ópera Infanto-Juvenil

Data: 15 de março de 2025

Local: Teatro da Boa Vista

Sessões: duas apresentações

Ingressos: a partir de R$ 35 (meia-entrada), disponíveis no site www.guichêweb.com.br

Informações: @aorinfantojuvenil

Classificação: livre

Realização: Academia de Ópera e Reperótio Infanto-Juvenil da UFPE

