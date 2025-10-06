Ópera italiana ganha sotaque nordestino no Teatro Hermilo Borba Filho
Montagem gratuita de "La Serva Padrona" une humor, música e elementos regionais
Uma das óperas cômicas mais conhecidas do repertório italiano, "La Serva Padrona", de Giovanni Battista Pergolesi, ganha sotaque nordestino em três sessões gratuitas no Teatro Hermilo Borba Filho, de 8 a 11 de outubro, às 19h30. A montagem, com direção geral de Luiz Kleber Queiroz e direção musical da maestrina Maria Aida Barroso, traz expressões populares, figurinos com tecidos de algodão cru e adereços como cestos de palha e chapéu de vaqueiro.
A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o diretor geral do espetáculo Luiz Kleber , e a cantora Karla Karolla e o cantor Osvaldo Pacheco na tarde desta segunda (06). O diretor Luiz Kleber fala sobre a produção que envolve o estáculo.
A gente vai produzir um espetáculo ágil, engraçado, descontraído e ao mesmo tempo, que talvez seja, para mim uma das coisas mais importantes é a magistralidade da música de Pergolesi, que morreu extremamente jovem, mas ele deixou esse legado, talvez essa seja a obra dele em termos cênicos, mais conhecida, né? Mas enquanto ópera é mais conhecida, gente sai cantando.
A trama gira em torno da esperta Serpina, serva que tenta conquistar o patrão Uberto com a ajuda do cúmplice Vespone. A produção conta com sopranos Gleyce Vieira e Karla Karolla revezando o papel de Serpina, enquanto Anderson Rodrigues e Osvaldo Pacheco interpretam Uberto, acompanhados por um sexteto de câmara.
Com recitativos em português e músicas em italiano, a adaptação equilibra humor e lirismo, aproximando o público do universo da ópera bufa do século 18. A direção de arte de Marcondes Lima mistura Commedia Dell’Arte e referências do sertão, transformando a encenação em uma divertida celebração da cultura popular.
SERVIÇO
Ópera “La Serva Padrona”
Dias 8, 9, 10 e 11 de outubro, às 19h30
Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)
Acesso gratuito
Informações: ">www.instagram.com/25producoes