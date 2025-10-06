Ópera italiana ganha sotaque nordestino no Teatro Hermilo Borba Filho

A- A+

Uma das óperas cômicas mais conhecidas do repertório italiano, "La Serva Padrona", de Giovanni Battista Pergolesi, ganha sotaque nordestino em três sessões gratuitas no Teatro Hermilo Borba Filho, de 8 a 11 de outubro, às 19h30. A montagem, com direção geral de Luiz Kleber Queiroz e direção musical da maestrina Maria Aida Barroso, traz expressões populares, figurinos com tecidos de algodão cru e adereços como cestos de palha e chapéu de vaqueiro.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o diretor geral do espetáculo Luiz Kleber , e a cantora Karla Karolla e o cantor Osvaldo Pacheco na tarde desta segunda (06). O diretor Luiz Kleber fala sobre a produção que envolve o estáculo.

A gente vai produzir um espetáculo ágil, engraçado, descontraído e ao mesmo tempo, que talvez seja, para mim uma das coisas mais importantes é a magistralidade da música de Pergolesi, que morreu extremamente jovem, mas ele deixou esse legado, talvez essa seja a obra dele em termos cênicos, mais conhecida, né? Mas enquanto ópera é mais conhecida, gente sai cantando.

A trama gira em torno da esperta Serpina, serva que tenta conquistar o patrão Uberto com a ajuda do cúmplice Vespone. A produção conta com sopranos Gleyce Vieira e Karla Karolla revezando o papel de Serpina, enquanto Anderson Rodrigues e Osvaldo Pacheco interpretam Uberto, acompanhados por um sexteto de câmara.

Com recitativos em português e músicas em italiano, a adaptação equilibra humor e lirismo, aproximando o público do universo da ópera bufa do século 18. A direção de arte de Marcondes Lima mistura Commedia Dell’Arte e referências do sertão, transformando a encenação em uma divertida celebração da cultura popular.

SERVIÇO

Ópera “La Serva Padrona”

Dias 8, 9, 10 e 11 de outubro, às 19h30

Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Informações: ">www.instagram.com/25producoes

