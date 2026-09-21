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ESPETÁCULO

Ópera "Suor Angelica" ganha montagem feminina e gratuita no Recife

Montagem reúne mulheres no palco e nos bastidores para abordar conflitos sociais presentes na obra de Puccini e discute temas ligados à maternidade, opressão e liberdade feminina

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Cantora lírica Karla Karolla, responsável também pela coordenação geral do espetáculo "Suor Angelica"Cantora lírica Karla Karolla, responsável também pela coordenação geral do espetáculo "Suor Angelica" - Foto: Emerson Menezes

A ópera "Suor Angelica", de Giacomo Puccini, ganha uma adaptação recifense com participação exclusivamente feminina em todas as etapas da montagem. A produção reúne cantoras líricas e estudantes de canto do Recife e da Região Metropolitana. O espetáculo tem apresentação nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Teatro de Santa Isabel, com entrada gratuita.

Para falar sobre a ópera, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora lírica Karla Karolla, destaca a importância do ambiente acolhedor e seguro de uma produção feminina.


É muito confortável e tranquilo trabalhar num ambiente seguro só com mulheres, onde as cantoras que têm filhos se ajudam mutuamente e mantemos uma troca muito bacana nos bastidores.”, afirma Karla Karolla


A trama acompanha Angélica, confinada em um convento após uma gravidez antes do casamento e o rompimento com a família. A montagem aborda temas como maternidade, exclusão social, culpa, luto, opressão machista e liberdade feminina. Na versão recifense, a obra ganha um narrador para facilitar a compreensão da história e aproximar seus conflitos da realidade contemporânea. O papel de Angélica será interpretado pela cantora lírica Karla Karolla, responsável também pela coordenação geral do espetáculo.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:


No dia 25, a programação inclui atividades formativas para estudantes da rede pública, além de ensaio geral e roda de conversa com os diretores. A iniciativa conta com apoio do Sistema de Incentivo à Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife.

 

Serviço

Ópera (adaptação) Suor Angelica, de Giacomo Puccini
Quando: 25 e 26 de setembro, às 20h, e no dia 27, às 19h 
Onde: Teatro de Santa Isabel, na Praça da República, s/n, em Santo Antônio, no Recife
Quanto: acesso gratuito
Atividade extras: 25 de setembro, às 16h, ensaio geral aberto e roda de conversa com estudantes da rede pública de ensino

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