EVENTO Orixás para criança convida público para uma aula sobre ancestralidade Projeto Orixás para Criança, idealizado por Nano Moraes (08 anos), que conta com patrocínio da Prefeitura do Recife, terá sua segunda vivência no Parque da Jaqueira neste sábado (16)

No próximo sábado, 16/03, a partir das 15h, de forma gratuita, acontecerá a segunda vivência do projeto Orixás

para Criança, no Parque da Jaqueira. O projeto foi idealizado por Nano Moraes (08 anos) e conta com a produção

de sua mãe Marine Moraes. De acordo com Nano, o que o inspirou foi a leitura de um livro sobre os orixás e a

vontade de conhecer mais sobre o tema, além de contar às amigas e aos amigos sobre o que estava aprendendo.

“Minha ideia com o projeto é espalhar a ancestralidade e o conhecimento dos orixás para mais e mais pessoas”,

fala Nano. O Orixás para Criança irá apresentar elementos da cultura afro para o público infantil, de forma lúdica e

divertida, com o objetivo de desmistificar e promover a tolerância e a inclusão religiosa e social. “Precisamos

apresentar as nossas crianças de onde viemos, nossas raízes, nossa ancestralidade. As religiões de matrizes

africanas e, consequentemente, a existência dos orixás, contam a história de nosso povo e não podem seguir à

margem dos espaços educativos, e da vida daqueles que serão nosso futuro”, explica a produtora do projeto

Marine Moraes.

Foto: Diego Leon

Durante o evento, todas e todos os presentes poderão prestigiar uma contação de histórias sobre Orixás -

divindades de povos africanos incorporadas por muitas religiões brasileiras de matriz africana, oficinas de

musicalidade, produção de dedoches (fantoche de dedos), produção de utensílios e culinária.

Em cada vivência, o projeto apresentará alguns orixás ao público presente. Na primeira, que aconteceu no Parque

das Graças, no mês de dezembro, Exu, Ogun, Oxossi e Obaluaê foram os escolhidos. Neste sábado, as crianças

conhecerão um pouco sobre Ossain, Oxumare, Nanã e Ewá. A contação ficará por conta da atriz e contadora de

histórias Olga Ferrario e interpretação de libras por Mariana Galvão e as oficinas com os arte educadores Clébia

Sousa, Theo Coutinho e Dayanne Barros.

O Orixás para Criança tem como produção a MM Produção e Comunicação. A produção executiva é realizada por

Bruna Pedrosa e Carol Corrêa, fotografia e filmagem por Diego Leon, cenografia por Adryana Rozendo, artes por

Carol Moraes, musicalidade e apoio de Brenda Faustino e Pedro Gomes.

O projeto conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Recife, através do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura,

e tem apoio do Ilê Axé Xangô Aganjú. O Orixás para Criança é formado por quatro edições, as duas próximas

acontecerão no Parque Dona Lindú e na Praça do Arsenal.

ORIXÁS PARA CRIANÇA NO PARQUE DAS GRAÇAS

A primeira vivência dos Orixás para Criança aconteceu no dia 25 de novembro, no Parque das Graças. Com grande

adesão dos presentes, a contação de histórias foi feita pela contadora Adélia Oliveira. Todas as oficinas tiveram

suas vagas preenchidas e o Parque foi cenário de uma tarde de muito respeito, troca, magia, cultura e afeto.

SERVIÇOS

Orixás Para Criança – Segunda Edição

Data: 16.03.2024

Horário: 15h

Local: Parque da Jaqueira

Contação de Histórias com Olga Ferrario

Oficinas:

- Dedoches, com Clébia Sousa

- Da saudação ao altar, com Dayanne Barros

- Batuques e Brincadeiras, com Theo Coutinho

Mais informações:

www.instagram.com/orixasparacrianca

Marine Moraes – 81 991499598

EVENTO GRATUITO

