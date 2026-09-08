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MÚSICA Orquestra Criança Cidadã se apresenta com João Carlos Martins em concerto especial em São Paulo Concerto reúne jovens talentos pernambucanos e grandes clássicos da música em São Paulo

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) será responsável pela abertura de um concerto especial da Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins, no dia 19 de setembro, às 20h, no Teatro B32, em São Paulo. A apresentação marca a participação dos jovens músicos pernambucanos em uma programação que reúne formação musical, valorização da cultura brasileira e grandes nomes da música de concerto.

Representando a unidade de Ipojuca, os integrantes da OCC levarão ao palco um repertório dedicado à música brasileira. O programa reúne obras de diferentes períodos e estilos, passando por compositores como Capiba, Tom Jobim, Zequinha de Abreu, Levino Ferreira e Pixinguinha. Entre os momentos de destaque está a participação da jovem violinista Lara Peures, que fará um solo de “Carinhoso”, de Pixinguinha, em arranjo do maestro Cussy de Almeida.

Criada em 2006, no Recife, a Orquestra Criança Cidadã (OCC) é um projeto de formação musical que atende gratuitamente cerca de 400 jovens. A iniciativa utiliza a música como instrumento de educação e desenvolvimento social e ganhou reconhecimento internacional ao se tornar a primeira escola de música das Américas a integrar o Programa de Escolas Associadas da Unesco. A apresentação em São Paulo amplia esse trabalho e coloca os jovens músicos de Ipojuca em contato com uma das principais referências da música de concerto no país.

Após a participação da OCC, a Bachiana Filarmônica SESI-SP assume o palco sob a batuta de João Carlos Martins. A segunda parte do concerto terá obras de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Dmitri Shostakovich, além de uma seleção de trilhas sonoras que marcaram o cinema, como “Cinema Paradiso”, de Ennio Morricone, “O Carteiro e o Poeta”, de Luis Bacalov, e “E.T. – O Extraterrestre”, de John Williams.

O espetáculo contará ainda com a participação do tenor Jean William, artista revelado por João Carlos Martins, e do violonista chileno Pepe Salazar, que vive no Brasil há 15 anos e desenvolve um trabalho voltado à difusão dos ritmos latino-americanos, especialmente da Nueva Canción Chilena.

A presença da Orquestra Criança Cidadã no concerto em São Paulo foi viabilizada pelo IANNAN – Instituto Amigos do NANNAI, com apoio do grupo hoteleiro NANNAI. A iniciativa possibilitou o deslocamento dos jovens músicos de Ipojuca e reforça o investimento em ações que unem capacitação, cultura e transformação social.

O encontro entre a Orquestra Criança Cidadã e a Bachiana Filarmônica SESI-SP também evidencia o papel da música na formação de novos talentos e na criação de oportunidades para jovens que encontram na arte um caminho de desenvolvimento e expressão.

Serviço

Bachiana Filarmônica SESI-SP

Data: 19 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro B32 – São Paulo

Ingressos: de R$ 50 a R$ 90, pela plataforma Inti

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