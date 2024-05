A- A+

CULTURA Orquestra de Câmara da Giral abre programação do 27º Econtro de Educação e Literatura Infantoju Encontro de Educação e Literatura Infantojuvenil é realizado pelo Centro Universitário Franssinetti do Recife (Unifafire) com apoio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe)

Com tema central “Educação e literatura: conectar saberes, valores e afetos, para ler e intervir no mundo”, será realizado de segunda (20) a quarta (22), das 18h às 22h, o 27º Encontro de Educação e Literatura Infantojuvenil realizado pelo Centro Universitário Franssinetti do Recife (Unifafire) com apoio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

O evento reúne palestras, diálogos, oficinas, minicursos, lançamento de livros, projetos de ensino, pesquisa e extensão. no âmbito dos cursos de Letras e Pedagogia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.unifafire.br Para participar, basta se inscrever e no dia 20/05 no credenciamento, entregar um quilo de alimento não perecível e um livro infantil que serão doados a instituições parceiras.



A abertura, no dia 20, às 18h45, será comandada pela Orquestra de Câmara Meninas e Meninos da Alegria da Ong Giral, composta por crianças, adolescentes e jovens, filhos de agricultores e moradores da zona rural do município de Gloria do Goitá e adjacências. Será a primeira apresentação este ano no Recife da Orquestra que, na oportunidade, mostrará com exclusividade o repertório que marcará a 1ª turnê do grupo por mais de dez cidades do Interior de Pernambuco.



A regência será feita pelos maestros Jonatas Araújo e Leonardo Oliveira – também professores de música da ONG Giral. O repertório escolhido privilegiará músicas de domínio público, a exemplo de O Grilinho (composta em 1919), Alecrim dourado (de origem desconhecida), a Nona sinfonia de Beethoven (que estreou no Theatre Am Kärntnertor de Viena em 1824), Brilha Brilha Estrelinha (de origem francesa e de autoria desconhecida, que inspirou o compositor Mozart).



Em seguida será feita homenagem pelo dia do Pedagogo com uma mesa de diálogo intitulada “Educação e Literatura: conectar sabres para intervir no mundo” com participação das educadoras e escritoras Liliane Jamir, Rosangela Nieto, Patrícias Dória Vasconcelos e Nelma Azevedo.



Na terça-feira (21), às 18hs, haverá sessão de lançamento de livros e em seguida uma homenagem pela celebração do dia dos profissionais das Letras. Haverá uma mesa de diálogo intitulada” Meu Poema levanta meus Irmão! Viva Solano Trindade! com a participação do grupo de dramaturgia do CENEDE, sob direção do professor Glauco Cazé. A mesa terá ainda a participação de professores, escritores como Odailta Alves da Silva, Valmir Silva Jordão, Lylian José Félix da Silva e Frederico Machado.



Ainda no dia 21, no auditório do 5º andar, será realizada a roda de diálogos "Construindo diálogos na Educação Inclusiva: conhecimento, diversidade e direitos", com a participação da Dra. Rejane Barreto, Juliana Betoldo e Regina Santos Silva. No enceramento da programação no dia 22, serão realizadas atividades simultâneas com oficinas, minicurso, lançamentos de livros, sessões de comunicação.

No encerramento, no dia 22, o músico pernambucano CANNIBAL, autor do livro Música para o povo que não ouve (Cepe Editora), participa da roda de diálogos "A música como instrumento de transformação social".

