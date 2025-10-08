A- A+

CULTURA Orquestra dos Médicos do Recife se apresenta no Museu do Estado com música e acolhimento Grupo celebra quase 30 anos de história unindo arte e medicina em show gratuito no dia 11 de outubro, na escadaria do MEPE

O Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) recebe, no próximo dia 11 de outubro, a Orquestra dos Médicos do Recife para uma apresentação especial e gratuita, das 17h às 18h30, na escadaria do casarão localizado no bairro das Graças, no Recife. Unindo saúde e arte, o evento celebra a vida e promove um momento de acolhimento através da música.

A apresentação integra o projeto “Música é Vida”, que faz parte do programa “A arte na medicina às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola”, desenvolvido pela Universidade de Pernambuco (UPE). A iniciativa busca fortalecer a medicina humanizada ao levar arte para além dos consultórios e hospitais, utilizando a música como ferramenta terapêutica e instrumento de empatia.

Criada em 1996, a Orquestra dos Médicos do Recife se prepara para comemorar 30 anos de trajetória em 2026. Composta por médicos de diferentes especialidades, muitos também professores universitários, o grupo tem como missão ampliar a sensibilidade na prática médica, promovendo a saúde com mais empatia e escuta ativa. O projeto também incentiva a participação de estudantes de medicina, reforçando o diálogo entre formação técnica e sensibilidade artística.

Foto: Hans Von Manteuffel / Divulgação

O repertório da apresentação inclui clássicos da música brasileira e internacional, promovendo uma experiência sensorial que emociona e aproxima. Além das performances musicais, o encontro celebra a arte como forma de cura simbólica e reforça o papel da cultura na saúde mental e emocional da população.

“O MEPE abraça essa causa com gratidão. É um privilégio acolher um projeto que une beleza, sensibilidade e compromisso social.” afirmou Rinaldo Carvalho, diretor do Museu do Estado de Pernambuco

Música, arte e saúde se encontram no coração do Recife. Um convite à escuta, ao afeto e à celebração da vida.

Serviço

Apresentação da Orquestra dos Médicos do Recife

Dia: 11 de outubro de 2025

Horário: das 17h às 18h30

Local: Escadaria do Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960 – Graças, Recife)

Entrada gratuita | Classificação livre

