Orquestra Instituto Artes Sol Maior viaja para concertos humanitários internacionais

O Conservatório Instituto Artes Sol Maior prepara a orquestra para viajar pela Europa para série de concertos humanitários denominados Sinfonia para todos os ritmos em sol maior. A proposta é levar música ao vivo aos teatros, conservatórios e palcos como forma de integrar a sociedade e refugiados de várias zonas de conflitos que se abateram sobre seus países. A orquestra estará se apresentando na Espanha, com outras orquestras e músicos refugiados. Para realizar conta com apoio de a viagem e apresentação da orquestra no continente europeu.



A viagem estava prevista para 2020, porém devido à pandemia teve que ser adiada, sinaliza o maestro Ricardo Diniz, presidente do Instituto.

“Com a desaceleração da Covid19 o mundo está pronto para grandes espetáculos e o nosso está programado dezembro deste ano. A viagem será em dezembro para a Espanha nas cidades de Granada e Mota Del Cuervo receberão as orquestras. A equipe que irá à turnê contará com 10 pessoas entre músicos bolsistas e pessoal da produção. Vamos fazer o nome de Pernambuco e do Brasil brilhar com o melhor da música erudita e do cancioneiro popular”, destaca o maestro.



O Conservatório Instituto Artes Sol Maior tem a missão de resgatar a arte, cultura e educação musical e cidadania, mantendo as tradições de um povo, além de trazer vivências importantes para a geração mais nova. Com sede em Jaboatão dos Guararapes há 25 anos, o CIASM atua em parceria em mais de cinco países e milhares de alunos já passaram pelo projeto. O Chanceler internacional maestro Ricardo Diniz criador da ONG, está á frente desse trabalho, sob coordenação geral da psicóloga Aline Diniz com apoio do Grupo Lac. Um dos frutos do Instituto é a Orquestra formada por alunos que tem se apresentado em palcos profissionais, atuando em cerimônias, shows, fóruns, espetáculos, gravações e apresentações internacionais. O Instituto também tem uma atuação social muito forte atendendo crianças e adolescente carentes através do projeto Esperança em Sol Maior

