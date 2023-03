A- A+

CONEXÃO CAFÉ Os aromas do café O gastrônomo Antonio Nogueira abordou o tema no programa desta semana

Se tem uma característica marcante que o café possui é o cheirinho! Na verdade, o aroma que exala desta nobre bebida é algo que todo mundo percebe de imediato. O que parte das pessoas não conhecem ou conseguem distinguir são os diversos tipos de aromas do café. Pensando nisso, o programa Conexão Café, com Jota Batista e o barista Alan Cavalcanti, na Rádio Folha FM, nesta semana trouxe Antonio Nogueira, Gastrônomo e empreendedor para discutir as diversas facetas dos aromas do café e dos demais alimentos e bebidas.

Durante a entrevista, Antonio Nogueira, falou um pouco sobre o aroma do café. Para o especialista, o aroma vai além de uma percepção sensorial olfativa.

“O aroma é um quadro de identidade cultural, uma fonte de memória. Também há uma sequência de estudos que existem hoje, e há multifunções que apontam os benefícios funcionais de consumir aromáticos de qualidade se afastando assim de açúcar e gordura”, explicou.

O entrevistado também explicou sobre a complexidade dos aromas florais.

“No meu curso tem muita essa questão de ser recorrente a complexidade dos aromas florais, pois nós não temos uma cultura floral na gastronomia. Então as pessoas estranham quando você utiliza lavanda ou jasmim, mesmo sendo itens que em alguns aspectos são menos difíceis hoje do que algum tempo atrás”, finalizou o gastrônomo.

Confira na íntegra no Podcast Conexão Café, que você pode ouvir pelo SoundCloud, Spotify, Deezer ou clicando no link abaixo. O programa Conexão Café acontece toda quinta-feira às 13h e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha 96,7 FM ou pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco e Facebook da Rádio Folha FM 96,7.





Veja também

SOLIDARIEDADE Grupo entregará cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade no Recife