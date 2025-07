Os avanços da inteligência artificial na medicina diagnóstica

A evolução da radiologia vem permitindo diagnósticos mais seguros, desde condições benignas como nódulos e tumores malignos.

O uso da IA e de novas técnicas de imagem tem possibilitado uma avaliação mais completa do paciente, levando em conta histórico familiar, hábitos de vida e outros fatores que contribuem para uma abordagem personalizada.

Nesta quarta-feira (30), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico radiologista e Presidente da Sociedade Pernambucana de Radiologia, Fernando Gurgel. Ele falou sobre a inteligência artificial na medicina.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

Para iniciar a conversa, o médico radiologista explicou o uso da inteligência artificial para o avanço da medicina

O dr. Fernando Gurgel exclareceu como a inteligência artificial está sendo usada para diagnósticos mais precisos

"As imagens são adquiridas com inteligência artificial, permitindo que o nível de ruído diminua e o nível de qualidade de imagem aumenta e, obviamente, isso aumenta bastante a sensibilidade do método e diminui o tempo de aquisição."