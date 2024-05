A- A+

CANAL SAÚDE Os avanços do tratamento ortopédico Os traumas provocados em vítimas de acidentes com motos têm tratamento doloroso e longo, mesmo com os avanços da tecnologia na área ortopédica

Estamos no mês chamado de maio Amarelo, quando se faz uma campanha pelos órgãos de trânsito para se conscientizar sobre os acidentes, principalmente com motos, que ocorrem muitos traumas sérios, que levam a sequelas graves, incapacitantes e grande parte das vezes à amputação de membros.

Esse trauma ortopédico refere-se a uma lesão grave do sistema esquelético ou muscular causada por uma força externa, como uma queda ou um acidente. Embora esse tipo de lesão nem sempre seja fatal, pode mudar a vida.

Mas na outra ponta, nos hospitais, estão os cirurgiões ortopédicos, que todo dia lidam com esses pacientes e se utilizam de técnicas hoje muito modernas, para esses casos.

Para falar mais sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou no Canal Saúde com o médico ortopedista e traumatologista Marcos Henriques, que falou sobre algumas das principais dúvidas sobre os traumas causados por acidentes de trânsito.

médico ortopedista e traumatologista Marcos Henriques. Foto: Divulgação

“É na vigência do aumento do fluxo de motocicleta, e infelizmente nós estamos sabendo que existe uma tendência de aumento de fraturas expostas, a gente percebe que houve um aumento do número de aplicativos de motocicletas. Mas isso repercute em acidentes cada vez maiores que refletem nos hospitais. As fraturas que mais aparecem vindo dos acidentes de moto são fraturas expostas dos ossos da perna, dos ossos do pé, do punho, e às vezes as mais graves como fraturas na bacia e quadril.”



O especialista falou sobre o tratamento e recuperação das fraturas causadas por acidentes de trânsito



“É extremamente doloroso, além do potencial risco de infecção e complicações e a própria amputação traumática são uma realidade infeliz do nosso país e do nosso estado, em virtude desses traumas de alta energia e as fraturas expostas são uma urgência ortopédica, então nós precisamos abordar esse paciente de maneira cirúrgica o mais rápido possível, isso não deve ultrapassar normalmente as primeiras 6 horas a partir do trauma. Então é sim necessária uma abordagem cirúrgica, seja ela definitiva ou provisória quando eu falo definitiva é já estabelecer naquele momento o tratamento definitivo para reabilitação seja com placas e parafusos, mas quando não há real indicação ou a possibilidade de fazer um tratamento definitivo. O controle de danos se dá a partir de fixadores externos, seja ele de maneira linear modular ou circular que é aquela espécie de gaiola que popularmente é conhecida, para que a partir daí se realize o seu tratamento definitivo.”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo

https://open.spotify.com/episode/3YENrMMFP6EMNExDMo2o2P?si=h2RHTX1gRbSuhl_INgJPFA&nd=1&dlsi=4ad670f7624a42f1

