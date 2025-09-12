A- A+

CANAL SAÚDE Os avanços tecnológicos em implantes dentários Especialista ressalta as vantagens dos implantes dentários para a qualidade de vida dos pacientes

O Brasil ainda é conhecido como o país dos desdentados. Cerca de 16 milhões de brasileiros vivem sem um dente sequer na boca. Nesse cenário, os implantes dentários se configuram como a opção mais adequada. É possível restabelecer um ou mais dentes perdidos de forma simples e segura.

Com a evolução tecnológica, colocar um implante tornou-se algo cada vez mais acessível.

Nesta sexta-feira (12), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o implantodontista Bruno Brasil. Ele falou sobre os implantes dentários.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O implantodontista Dr. Bruno Brasil iniciou a conversa destacando a evolução da odontologia

"Graças a Deus, a odontologia evoluiu muito. Infelizmente, muitos adultos passaram por aquela fase em que a odontologia era paliativa — a chamada odontologia do Tiradentes. A gente costuma dizer que era uma odontologia que não reabilitava; ela mutilava, às vezes, as pessoas. O tratamento de canal mudou completamente esse paradigma, e hoje as pessoas perdem cada vez menos dentes."

Dr. Bruno Brasil, implantodontista / Foto: Divulgação

O especialista também falou sobre o mito da rejeição dos implantes dentários

"Se você for para um estudo amplo, com pesquisas multicêntricas e diversos pacientes, existe uma taxa de rejeição que gira em torno de 2 a 3%. Eu posso falar pelos números da nossa clínica: temos tido cada vez mais segurança para executar os implantes dentários."

Dr. Bruno também desmistificou a ideia de que implante é um tratamento para pessoas ricas

"Uma coisa que a gente precisa desmistificar é que implante não é um tratamento para quem é rico. O paciente que é rico, ele normalmente não perde dente. A grande maioria não perde — lógico que um ou outro acaba perdendo. Normalmente, quem mais precisa são os pacientes de baixa renda, principalmente os que necessitam da prótese protocolo."

Por fim, ele ressaltou as vantagens dos implantes dentários para a qualidade de vida dos pacientes

"A vantagem é que o implante dentário é algo que se aproxima ao máximo do dente natural do paciente. A grande vantagem é poder ter seu dente de volta. E, quando falamos em ter o dente de volta, falamos também em recuperar a qualidade mastigatória, a qualidade fonética."

Veja também