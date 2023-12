Os cuidados com a gestação nas festas de fim de ano

A- A+

Para muitas mulheres, a gravidez foi algo bastante planejado, sonhado e investido, assim, precisa ser preservado. Em tempo de festejos natalino e de ano novo, gestantes devem ter atenção redobrada com alimentação, ingestão de líquidos, viagens e toda a correria na organização das festas. Durante este período, há muitos motivos para festejar, mas algumas mulheres devem "pegar mais leve". É que as grávidas precisam ter cuidado redobrado, principalmente se for gravidez de risco. Na conversa com Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, no Canal Saúde, a médica Altina Castelo Branco, ginecologista à frente da Art Fértil, no Recife, faz uma avaliação e orientação sobre esses cuidados, para que as grávidas possam curtir melhor as confraternizações desse fim de ano.

A médica Altina Castelo Branco alerta para que as grávidas não se excedam na alimentação

"Nos segundo e terceiro meses, a gestante precisa ter cuidado com sua alimentaçõa, porque a digestão fica mais lenta, provocando empachamento, gases e náuseas. É neste período que surgem os enjoos. por isso a mulher deve comer pouco, há cada duas ou três horas, para não aumentar esses enjoos. a partir do quarto ou quinto mês já melhora e ela vai poder comer normalmente."

Outro ponto que se deve ter muita atenção é o risco da diabetes gestacional, como ressalta a médica Altina Castelo Branco

"Durante os últimos três meses da gravidez, é comum a queda da glicemia e aumento dos níveis de açúcar, o que leva muitas mulheres a desenvolver a diabates gestacional. Por isto, as nossas gestantes não devem exagerar no açúcar. Se comer doces que seja de forma moderada.



Confira as possibilidades e os cuidados, de acordo com os meses da gravidez:



1 a 3 meses: a gestante está liberada para fazer de tudo, com orientação médica, moderação, exceto em casos de sangramento ou sensações de náusea e vômitos.



3 a 6 meses: a gestante está mais segura do fim da fase de risco e a mulher ainda consegue fazer muitas atividades do dia a dia.



️6 a 9 meses: reta final: preciso evitar aglomerações , ter cuidado com os tipos de calçados utilizados. A partir de 31 semanas, as viagens de avião estão proibidas. ( Fonte de algumas informações: hospitalsantalucia.com.br)

