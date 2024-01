A- A+

CANAL SAÚDE Os cuidados com a pele neste Carnaval Com alguns cuidados é possível passar por este período sem surpresas e sem qualquer desconforto

A folia já toma conta da cidade com prévias acontecendo aos quatro cantos. As mulheres são as que mais capricham no visual: maquiagem, cabelos, enfeites, tudo para ficarem bem nas festas.

O cuidado deve começar já na escolha dos produtos, optando-se sempre por marcas confiáveis a fim de evitar riscos de alergia. É importante retirar toda maquiagem para dormir com um bom demaquilante, e lavar bem o rosto com sabonete suave. No dia a dia e nos eventos ao ar livre, caprichar no filtro solar além de uma boa hidratação. Já em relação aos cabelos, testar previamente o uso de gel, cremes, massas de modelar e glitter, para evitar alergias.

Com alguns cuidados é possível passar por este período sem surpresas e aparecendo qualquer desconforto, buscar ajuda médica é importante. Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha, conversou no Canal Saúde com a Médica dermatologista Aline Piol, da Sociedade Brasileira de Dermatologia - seção PE

Médica dermatologista, Aline Piol. Foto: Divulgação

A especialista deu dicas para proteção da pele nesse carnaval, principalmente para quem gosta de usar maquiagens mais elaboradas:

“O grande segredo é aplicar o protetor solar antes da maquiagem. Então o primeiro passo antes de fazer toda aquela montagem da maquiagem é fazer uso do filtro solar, não esquecendo de passar no corpo, já que é muito comum esquecer. É muito importante também ter cuidado quando for remover a maquiagem. Quando chegamos em casa, sei que muitas vezes estamos cansados, mas é importante fazer essa remoção porque essa maquiagem geralmente mais pesada, mais colorida, pode causar problemas na pele e também problemas na visão. Então é importantíssimo chegar em casa e remover bem a maquiagem antes de dormir.”

A médica alertou sobre as altas temperaturas que estamos vivendo e ressaltou a importância dos cuidados com a pele.

“Neste calor que estamos vivendo, precisamos nos cuidar mais, já que a exposição em excesso pode causar queimaduras que podem causar até bolhas na pele e esse tipo de queimadura também aumenta muito a incidência do câncer de pele. É muito importante que a gente tome cuidado porque está muito quente, então adultos e crianças devem se proteger neste carnaval”

Se interessou? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo!





