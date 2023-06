A- A+

CONEXÃO CAFÉ Os desafios de empreender com cafés especiais em Olinda Os baristas e empresários Felipe Xavier e Igor Barros abordam o assunto no Conexão Café desta quinta-feira (8)

Olinda é umas das cidades históricas e culturais mais famosas do mundo. Uma parada obrigatória para todo turista que visita Pernambuco. Por outro lado, tem muitos desafios e problemas como qualquer município brasileiro, especialmente nos negócios. E se pensarmos no mercado de cafés especiais, um segmento relativamente novo, este cenário tende a se agravar ainda mais. Pensando nisso, o barista e apresentador Alan Cavalcanti convidou os empreendedores da Suburbanos Cafés, torrefação e cafeteria para um papo sobre os desafios e dificuldades enfrentadas por eles no dia a dia do negócio. Estiveram com o apresentador, então, Felipe Xavier, barista, gastrônomo e grande estudioso de café, e seu sócio Igor Barros, arquiteto e barista.

Igor comentou sobre o principal desafio enfrentado por ele e seu sócio Felipe no início do empreendimento.



“Olinda é reconhecida como uma ‘cidade dormitório’: as pessoas trabalham em Recife e vão dormir em Olinda. É uma cidade muito mais comercial do que industrial, tendo um comércio de médio porte. Até antes da pandemia já era bastante difícil para os amigos que empreendiam lá. É sempre uma dificuldade inicial, abrir um negócio. Esse foi o principal desafio, tem um ponto fixo, uma cafeteria, mas não uma cafeteria qualquer. É um público que está acostumado a sair de Olinda e ir consumir em Recife. Há, inclusive, o próprio reconhecimento do público em perceber que existe um lugar que serve um produto de qualidade na cidade. Muita gente chega surpresa”, afirmou o empresário.



