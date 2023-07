A- A+

CONEXÃO CAFÉ Os desafios de empreender no mercado do Café Conhecer o mercado, definir o nicho e traçar o perfil de consumo são algumas das estratégias do mercado

Todo coffee lover já sonhou alguma vez em abrir sua própria cafeteria. E com o mercado pós pandemia voltando a aquecer, vários futuros empreendedores estão se animando a aventurar-se nesta jornada no mercado de café. No entanto, para que este sonho não se transforme em pesadelo, é importante fazer toda uma preparação para isso.Um bom plano de negócios, uma pesquisa de mercado e realização de cursos na área são itens fundamentais para qualquer empreendedor. Pensando nisso, o barista Alan Cavalcanti conversou com Alexandre Ventura da Coffee Bar Brasil para dar dicas e sugestões de como se preparar para empreender no mercado de café e similares.

Foto: divulgação. Alexandre Ventura.

Durante a entrevista Alexandre Ventura falou se o momento atual é bom para empreendedores que querem seguir o ramo da café.

“Se considerarmos que a pessoa fez o dever de casa, com o plano de negócio, pesquisa e se organizou, eu recomendaria um pouco de atenção. Estamos em um momento que o juros estão altos, e para quem não tem um capital próprio tem que ter cuidado”, destacou.

Para ele, a construção de marca e imagem são essenciais para o negócio.

“Você não precisa inaugurar sua cafeteria para se comunicar com o mercado. Você já pode estruturar um plano de negócio em que você se comunica, informa às pessoas o que você vai entregar a elas, para criar expectativas. Divulgando seu trabalho previamente”, explicou.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

