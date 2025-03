A- A+

OBESIDADE Os impactos do estresse no corpo pode influenciar o ganho de peso O estresse pode desencadear a compulsão alimentar e contribuir para o ganho de peso

O impacto do estresse no corpo tem diferentes efeitos, entre eles, está o ganho de peso. Essa constatação já foi comprovada em diversos estudos, inclusive há uma pesquisa que mostra que ambientes familiares tensos podem causar obesidade em crianças.

Quem nos dias de hoje não fica estressado? Uma das coisas que pessoas que estão estressadas mais fazem é se render ao consumo de mais calorias. É como se aquela fatia de torta de chocolate, de certa forma, fosse acabar com todos os problemas por pelo menos algumas horas. A insaciedade constante ocorre por conta do cortisol, que deixa a pessoa mais desestabilizada - tem relação com a compulsão alimentar.

Para falar sobre os impactos do estresse no corpo, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversa no Canal Saúde com a nutricionista, Laís Souza.

Acompanhe a entrevista acessando o player abaixo

A nutricionista Laís Souza falou sobre qual o pior horário para comer

“Hoje a gente tem a crononutrição que diz que o mais interessante é o consumo do alimento até 10 horas da noite. Mas isso não é uma regra. Porque tem pessoas que têm um trabalho noturno que requer ter um processo alimentar.”

Nutricionista, Laís Sousa / Foto: Divulgação

Ela ainda ressaltou qual deve ser o cuidado ao horário de comer

“O mais importante mesmo é ao longo do dia. Ao longo do dia tem pessoas que têm um alto consumo de alimento com açúcar, com sódio, que faz com que tenha esse ganho de peso.”

Laís Souza fez um alerta ao consumo de alimento de madruga

“Claro que comer de madrugada, o comer noturno, como o nosso metabolismo já está menor em relação ao longo do dia, contribui para o ganho de peso. Aquele famoso atacar a geladeira de madrugada para comer, né? Que não é comida saudável, você não vai atacar a geladeira de madrugada para comer uma fruta.”

Ao ser perguntada sobre alimentos que “acalmam” o estresse , a nutricionista Laís Souza falou

"Frituras, açúcar puro de doces e afins, bolos, faz com que aumente o nosso hormônio do prazer, nossa serotonina. E isso acaba trazendo um certo vício. Eu digo que o açúcar é o vício mais utilizado pelas pessoas, eu brinco que é o vício maior.”

A nutricionista também orientou sobre como sair do vício alimentar

“Quanto mais açúcar a gente consome de doces, biscoitos e afins, mais vontade a gente tem de comer. Então isso com a alimentação, com a reeducação alimentar e com a mudança de hábito é retirado aos pouquinhos.”

Veja também