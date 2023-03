Os perigos da infecção urinária

A- A+

Aparentemente simples, a infecção urinária pode levar a casos mais severos e comprometer os rins, em estágio avançado. A infecção pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário, como rins, bexiga, uretra e ureteres. Mulheres entre 20 e 40 anos e grávidas são as mais afetadas. Já os homens sofrem com a doença na infância e depois dos 55 anos. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com o urologista Felipe Dubourcq, nesta quinta-feira (23), no Canal Saúde, que pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco.

Durante a entrevista o urologista Felipe Dubourcq falou que a infecção urinária é um dos problemas mais comuns da urologia, tanto no sexo masculino ou feminino.

“A gente tem em alguns períodos uma frequência maior do homem logo na primeira infância e também a partir dos 50 anos de idade por uma alteração da forma dele urinar com o crescimento benigno da próstata. O cuidado que temos que ter é de tratar essa infecção enquanto a infecção está em um período chamado de “infecção urinária baixa”, situada na bexiga”, disse.

Já na mulher, o especialista disse que deve-se ter um cuidado maior principalmente quando ela começa a atividade sexual.

"Na mulher existe a cistite da lua de mel que é muito frequente. Mas a maior preocupação são com as gestantes, porque podem causar o parto prematuro, perda da gestação, em decorrência das infecções urinárias não tratadas”, alertou o urologista.

