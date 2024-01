A- A+

CANAL SAÚDE Os perigos das mochilas pesadas nas crianças A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças e jovens em idade escolar só carreguem mochilas com menos de 10% do peso do seu corpo

Um novo ciclo escolar inicia em breve e os pais devem estar atentos a um ponto importante: ao uso das mochilas de forma adequada e ao peso que o estudante carrega. Sim, porque isso pode prejudicar a coluna, com a repetição do dia a dia.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças e jovens em idade escolar (6 aos 18 anos) carreguem mochilas apenas com menos de 10% do peso do seu corpo. Ou seja, se uma criança pesar 30 quilos, a sua mochila não deve ultrapassar os 3 quilos.

Assim, é importante que o estudante ou pai perceba se, ao carregar a mochila, é necessário inclinar o corpo para frente. Muitos pais e alunos optam pela mochila de rodinhas como uma boa opção para evitar a dor nas costas, mas ela também pode ser prejudicial se for puxada de maneira incorreta, uma vez que a alça do carrinho precisa ter a altura ajustada, de acordo com a altura da criança ou adolescente.

Para serem seguras, as mochilas devem estar ajustadas na altura dos ombros e do quadril de quem a carrega. Usar as mochilas de forma incorreta pode causar dores nas costas e no pescoço, além de comprometer a postura. A hipercifose postural é um dos problemas causados pelo excesso de peso na mochila, deixando a coluna com aparência corcunda.

Se a criança ou adolescente reclama de dor nas costas com frequência, vale investigar se a causa é o peso da mochila, descartando outros fatores, como má postura no uso de celular, computador, etc. Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha, conversou no Canal Saúde com o Médico ortopedista especialista em coluna, Túlio Rangel, presidente da SBOT-PE.

“Com a pandemia, crianças e adultos entraram no sistema de home office ou homeschool e a dificuldade de ergonomia, ou seja, de adaptar o ambiente de trabalho ou do estudo ao indivíduo, a orientação que fazemos, é que devemos investir em cuidados, em relação ao uso de notebook, por exemplo, o ideal é que ela use algum tipo de plataforma, elevação para que o monitor do notebook fique mais próximo à altura dos olhos da criança, então suporte para que eleve o monitor e quantas cadeiras o ideal que sejam em cadeiras que tem ajuste não só de altura, mas ajuste de encosto, então isso faz com que as articulações assumam uma angulação em torno de 90 graus, do quadril e joelho e isso sobrecarrega muito menos nas articulações”



O especialista falou também sobre diagnóstico e tratamentos

“O primeiro passo é identificar essa má postura, uma postura encurvada e procurar um especialista em coluna e que tem a experiência no tratamento de deformidades em crianças, aí deverá ser feito um exame físico, também será feito uma entrevista para entender o contexto familiar da criança e quando necessário é solicitado radiografias, para que se possa identificar a causa dessa má postura. O tratamento envolve não só estímulo a atividades física regular e adaptação ao ambiente de estudo e em alguns casos também a realização de fisioterapia, e principalmente o RPG que significa reeducação postural globalizada”

