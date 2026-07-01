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CANAL SAÚDE Os perigos de acidentes com crianças nas férias escolares Especialista orienta sobre os principais cuidados durante viagens, atividades esportivas e momentos de lazer para evitar traumatismos e outras lesões graves

As férias escolares de julho são um período de diversão para muitas famílias, mas também exigem atenção redobrada para prevenir acidentes com crianças. Nessa época do ano, os atendimentos hospitalares por traumatismos costumam aumentar no Brasil, impulsionados pelo maior fluxo de veículos nas estradas e pela prática de atividades recreativas e esportivas sem os cuidados necessários.

Com o recesso escolar, é comum que pais e responsáveis aproveitem para viajar, visitar parques, cachoeiras, rios, lagos e praias, além de incentivar brincadeiras ao ar livre. No entanto, cada atividade exige planejamento, uso de equipamentos de proteção e conhecimento sobre os riscos envolvidos, pois pode causar acidentes.

Entre os principais cuidados está a atenção durante mergulhos em piscinas, rios, açudes e lagos. Antes de entrar na água, é importante conhecer a profundidade do local e verificar se há pedras ou outros obstáculos que possam provocar acidentes graves.

Nesta quarta-feira (1), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a neurocirurgiã pediátrica Amanda Lopes, que falou sobre os perigos de acidentes com crianças nas férias escolares.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Amanda Lopes iniciou a entrevista alertando que o afogamento supera os acidentes de trânsito em crianças menores e desmistificou o uso de boias de braço, explicando que elas podem virar a criança de cabeça para baixo.

"Para você ter uma ideia, entre quatro e seis minutos de submersão na água já podem causar danos cerebrais permanentes. Muitos pais colocam uma boia na criança e pensam: 'Está tudo certo, ela está segura'. Mas isso nem sempre é verdade. Em alguns casos, a boia pode até aumentar o risco. Boias de braço ou de cintura, por exemplo, podem virar, deixando a cabeça da criança submersa enquanto a boia permanece para cima." Amanda Lopes, neurocirurgiã pediátrica

A especialista também destacou que a maioria dos acidentes infantis ocorre quando os responsáveis estão distraídos em festas, reforçando a necessidade de eleger um adulto sóbrio para vigiar as crianças ativamente.

"Em muitos casos, os pais ou o responsável pela supervisão estavam em uma festa, onde havia consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, é fundamental combinar que pelo menos um adulto fique responsável por acompanhar a criança e não consuma álcool. Caso contrário, a supervisão perde a eficácia e o risco de acidentes aumenta."

Além disso, a neurocirurgiã lembrou que as casas alugadas para as férias não possuem a mesma proteção do lar da família, exigindo que os pais levem seus próprios equipamentos de segurança na mala.

"Hoje em dia é muito comum alugar uma casa por aplicativo para passar as férias. Em casa, normalmente já temos todas as medidas de proteção para as crianças. Mas, quando viajamos e ficamos 15 dias em um imóvel que não conhecemos, muitas vezes não levamos nenhum item de segurança. Minha recomendação é levar protetores de tomada e de quinas de móveis, guardar produtos tóxicos em locais altos e fora do alcance das crianças, além de verificar se janelas e outros pontos de risco estão devidamente protegidos."

Por fim, Amanda Lopes fez um alerta gravíssimo sobre como agir quando a criança cai de lugares altos ou bate a cabeça no fundo raso de uma piscina ou açude, ressaltando que o impulso de carregar o acidentado pode deixá-lo tetraplégico ou paraplégico.

"Se a criança sentir dormência ou formigamento em um dos membros, ou apresentar dor intensa na região do pescoço ou da coluna lombar após uma queda, o ideal é não movimentá-la. Tente mantê-la imóvel e acione imediatamente o serviço de emergência pelo 192 ou 193. Em alguns casos, a lesão na coluna pode ser instável e, ao carregar ou mover a criança por impulso, é possível agravar o quadro e causar uma lesão medular permanente."

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