Os perigos de fraturas de costelas

A- A+

Uma queda acidental em casa, uma batida de carro ou um acidente de moto podem ser causas de fratura ou quebra das costelas.Além da presença de múltiplas fraturas, um dos principais riscos quando falamos em lesão nas costelas é a perfuração do pulmão ou de outros órgãos por algum fragmento desviado. O cirurgião torácico entra em cena para tratar a complexidade do quadro. O âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou sobre o assunto com o cirurgião torácico, Rafael Tavares, no Canal Saúde desta quinta-feira (28).



"Essa é a lesão traumática mais comum da região torácica e, apesar de muitas vezes apresentar uma evolução favorável de forma espontânea, merece atenção e cuidados para que a recuperação do paciente seja rápida e completa", explica o cirurgião torácico, Rafael Tavares



Além da presença de múltiplas fraturas, um dos principais riscos quando falamos em lesão nas costelas é a perfuração do pulmão ou de outros órgãos por algum fragmento desviado.



O cirurgião torácico entra em cena para tratar a complexidade do quadro. "Além de sutura de um possível órgão perfurado, é provável que o paciente tenha que usar placas e parafusos que irão aproximar as costelas e impedir que elas se movam", aponta.



É sempre importante lembrar que com o acompanhamento especializado é possível uma reabilitação mais rápida e segura.



Você acessa a entrevista através do player abaixo.



Veja também

TEATRO Vagiene Cokeluche celebra 30 anos de sucesso no Teatro Boa Vista