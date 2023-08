Os perigos do estresse para o coração

A- A+

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. A Organização ainda afirma que a maioria dessas doenças pode ser prevenida por meio da abordagem de fatores comportamentais de risco. Um desses fatores é o estresse. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (28), com o médico cardiologista e professor, Domingos Melo.



O médico explicou a fisiologia que há por trás do estresse no corpo humano.



Quando a gente está estressado, nosso cérebro interpreta essa situação como de risco, porque nosso sistema nervoso central, através do cérebro, faz essa comunicação entre nosso corpo e o meio ambiente. Quando ele percebe essa situação de risco que vem pelo estresse, ele faz um sinal de alerta, de perigo. Nesse momento, alguns hormônios e substâncias químicas do nosso corpo, como a adrenalina, o cortisol e a noradrenalina são jogados na circulação. Esses hormônios, em conjunto, vão mexer no sistema cardiovascular e provocar uma vasoconstrição das artérias, o que vai fazer um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então, nosso coração passa a bater mais e nossa pressão começa a subir, e isso aumenta muito o risco de ter um ataque cardíaco”, afirmou.



Segundo Domingos Melo, é de extrema importância que os problemas do dia a dia da população sejam resolvidos para que os níveis de estresse caiam e, assim, ele não prejudique o organismo.



Quando a solução acontece, o estresse é inibido. O hormônio cai e o sistema cardiovascular volta a trabalhar normalmente. Por exemplo, um estudante que vai fazer uma prova e, até o momento daquela prova, ele está sob carga de estresse. Mas, na hora em que ele faz a prova, o estresse para. Com isso, falo para as pessoas em relação aos seus problemas: procure resolver no máximo da medida possível, porque, com isso, você vai diminuir a carga de estresse”, declarou.



A entrevista segue com muitas informações importantes acerca dos problemas do estresse para o coração, e você a acessa através do player abaixo.



