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Canal Saúde Os primeiros mil dias podem definir a saúde para toda a vida Pediatra explica como gestação, amamentação e alimentação influenciam o desenvolvimento infantil

Da gestação até os dois anos de idade, existe um período considerado decisivo para o desenvolvimento humano: os chamados “primeiros mil dias”. Essa fase influencia diretamente a formação do cérebro, o fortalecimento da imunidade e até a prevenção de doenças crônicas no futuro.

Especialistas alertam que hábitos adotados ainda durante a gravidez podem impactar toda a vida da criança, afetando desde o crescimento físico até aspectos emocionais e cognitivos. Alimentação equilibrada, acompanhamento médico e aleitamento materno estão entre os fatores fundamentais para garantir um desenvolvimento saudável.

Nesta quinta-feira (7), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou com o pediatra Antônio Filho, da Faculdade Afya, sobre a importância dessa fase e os cuidados essenciais para construir uma base sólida para a saúde infantil.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

O pediatra explicou que a medicina já considera o período de planejamento antes mesmo da gravidez como parte essencial para o desenvolvimento do bebê, projetando uma expectativa de vida muito superior para as novas gerações.

“A medicina evoluiu tão rapidamente que hoje já falamos nos ‘1.100 dias’, período que começa ainda antes da gravidez, quando a mãe está se preparando para engravidar. A pediatria moderna pensa no futuro a longo prazo: nosso objetivo é que as crianças de hoje tenham qualidade de vida e vivam mais de 100 anos.”

Antônio Filho, pediatra

Ao abordar a nutrição durante a gravidez, o especialista alertou que o consumo de produtos industrializados aumenta as chances de hipertensão e de parto prematuro, recomendando um retorno urgente aos alimentos em sua forma natural.

“É importante que a mãe mantenha uma alimentação saudável, com alimentos como inhame, macaxeira, batata-doce, cará, frutas e verduras. Eu sempre digo que é melhor descascar mais e desembalar menos, evitando alimentos ultraprocessados do supermercado. O excesso de peso durante a gestação aumenta o risco de hipertensão arterial e também as chances de o bebê nascer prematuro.”

Desmistificando hábitos muito comuns na introdução alimentar, o médico fez um alerta sobre a oferta de sucos para crianças pequenas, que acabam concentrando muito açúcar da fruta de uma só vez, favorecendo o ganho de peso.

“O suco pode aumentar o peso e a glicose da criança, porque ela consome uma quantidade maior de açúcar da fruta. A partir de um ano, por exemplo, a criança consegue comer uma laranja inteira, mas, para fazer um copo de suco, são necessárias várias frutas. Isso aumenta a ingestão de frutose, que é o açúcar natural da fruta.”

Por fim, o pediatra fez uma reflexão crítica sobre a cultura de muitas famílias de procurarem os consultórios médicos apenas em momentos de crise, substituindo o acompanhamento profissional preventivo por conselhos da internet e de inteligências artificiais.

“Hoje, muitos pediatras acabam tratando mais as complicações do que atuando na prevenção. Em geral, as mães só procuram o especialista quando a criança já está em um quadro mais grave, desnutrida ou com infecções recorrentes. Falta ainda a cultura da prevenção, e muitas vezes as orientações acabam vindo de mitos, superstições, pesquisas na internet ou até ferramentas como o ChatGPT, em vez de acompanhamento médico adequado.”

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