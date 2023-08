A- A+

O Brasil sempre foi um modelo no âmbito de vacinação. Seja pela gravidade do problema, sua urgência e a rápida preparação das vacinas, o certo é que de alguma forma o cenário vacinal ficou um tanto abalado e isso repercute até os dias de hoje. A baixa vacinação pode desencadear o retorno de doenças já eliminadas de nosso país. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (21), com o pediatra Eduardo Jorge, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde do Estado e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde, que contextualizou a baixa vacinação no Brasil nos últimos anos.

De 2015 a 2022 a gente teve uma redução progressiva das taxas de cobertura vacinal. Isso foi muito preocupante pelo risco de retorno de doenças controladas ou até erradicadas. A partir do momento que tinham fake news e governantes que duvidavam das vacinas de uma forma geral, contribuiu para que o que já estava ruim ficasse pior”, afirmou. Pediatra Eduardo Jorge

Além do contexto político, Eduardo Jorge explicou, ainda, seu outro ponto de vista para a diminuição da cobertura vacinal.

Essa geração de pais que têm 30 anos hoje não conviveu com crianças com poliomielite, sarampo ou meningite, e não teve contato com algum familiar que teve uma doença grave, exatamente porque seus pais os vacinaram quando eram pequenos. Então, acabaram se despreocupando de vacinar, hoje, seus filhos pequenos”, explicou o pediatra.

Você acessa mais informações sobre os riscos da baixa vacinação ouvindo o podcast, que está no player abaixo.

21.08.23 - Canal Saúde - Os riscos da baixa vacinação - Folha de Pernambuco/Rádio Folha 96,7fm | Podcast on Spotify

