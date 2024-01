Os riscos de acidentes com crianças nas férias

A- A+

Janeiro chegou e com ele as tão sonhadas férias escolares. Nessa época do ano de descanso para a criançada, é importante a atenção redobrada dos pais para prevenir acidentes domésticos. De acordo com Ministério da Saúde, quedas, sufocamentos, queimaduras, afogamentos e intoxicações que ocorrem acidentalmente dentro de casa estão entre as principais causas de morte infantil no Brasil. Segundo dados do órgão federal, entre 2020 e 2021 o Brasil registrou 1.616 óbitos na faixa etária de 0 a 14 anos por ocorrências dessa natureza. Os pequenos são naturalmente curiosos e querem explorar o mundo à sua volta, por isso é importante estarem sempre supervisionados. Um dos cuidados diz respeito ao armazenamento de medicamentos e produtos de limpeza, que precisam ficar fora do alcance das crianças, de preferência em armários altos e trancados, para evitar a intoxicação por ingestão ou algum outro tipo de acidente com materiais tóxicos.

A cozinha também é um ambiente da casa que requer atenção redobrada. Manter o piso de casa seco e evitar o uso de tapetes escorregadios também são ações simples que ajudam a prevenir tropeços e quedas. Os choques também são uma causa recorrente de acidentes domésticos, por isso, os cabos precisam estar intactos, colocados longe do alcance das crianças, e todas as tomadas devem estar protegidas. Outro ponto importante diz respeito aos objetos de pequeno porte e brinquedos, pois as peças podem se soltar e a criança pode engolir, correndo o risco de se engasgar. Outra causa de acidentes com crianças é o afogamento. É válido destacar que as crianças não se afogam somente com grandes quantidades de água, como uma piscina, rio ou mar. Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou no Canal Saúde, com a Médica Cirurgiã Pediátrica do Real Hospital Português - CIPPE (Cirurgia Pediátrica de Pernambuco), Luciana Lima



médica Luciana Lima



A Médica Luciana Lima adverte os riscos de quedas para crianças e o que fazer nesses casos



“Primeira coisa a observar qual foi a dimensão da queda, a magnitude e também a altura da queda. Olhar qual foi a parte do corpo que bateu e se bateu com a cabeça, se desmaiou ou se vomitou. Então os pais precisam ir atrás desses sintomas de alerta, e se houve vômito, se houve desmaio tem que caminhar para emergência para ter uma avaliação médica. Em relação a traumas ortopédicos, os pais precisam avaliar, e se a criança tiver alguma dificuldade de movimentação da perna ou do braço, ou algum hematoma, ficou vermelho, ficou roxo, a criança está com dificuldade de andar ou de movimentar o braço, vale a pena levar no ortopedista para ver se houve alguma fratura”



A especialista faz um apelo para os pais nessas férias



“Os pais precisam ficar alerta sempre nessas férias, as férias trazem um alivio para os professores, mas para os pais elas trazem um pouquinho de ausência de calmaria também. A gente acha que está tudo sem perigo, mas o perigo pode acontecer a qualquer momento. Então hoje você papai e mamãe estejam atentos nessas férias”





Se interessou? Quer ficar por dentro do assunto? Ouça o podcast completo no link abaixo.





Veja também

CANAL SAÚDE Os riscos da conjuntivite nas aglomerações das férias