Os riscos de lesões nos joelhos em corridas sem preparo físico

Muitas pessoas têm aderido à prática de exercício físico através de corridas, sejam de bairro, na comunidade, ou em pequenas maratonas. A modalidade, que tem crescido ao passar dos anos, traz um ponto importante e às vezes, questionável: correr pode lesionar o joelho?

No início da atividade é preciso ter cautela, principalmente com o ritmo que vai começar. Outro ponto importante é manter sapatos adequados e confortáveis, de preferência tênis, para amortecer melhor o impacto.

Os exercícios físicos sempre somam, principalmente, quando se fala em fortalecimento muscular. No entanto, é fundamental ter acompanhamento médico e de um preparador físico caso pense em intensificar essas corridas, ou até mesmo, participar de maratonas maiores. Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o cirurgião de joelho Leonardo Monteiro que falou da importância da preparação para um hábito de corridas

“É interessante a gente preparar nosso corpo para qualquer atividade física, você tem que ter um preparo muscular, tem que fazer um alongamento, aquecimento. Então nem todo mundo pode correr. A gente orienta que as pessoas antes de começar a corrida elas têm que ter primeiramente um controle do peso, às vezes você vê uma pessoa que quer correr, mas, está muito acima do peso, então isso pode sobrecarregar bastante os joelhos, eu sempre falo, você não tem como correr com os dois pés apoiados ao mesmo tempo, então você vai sempre transferir a carga para um joelho e isso aí na pessoa que está acima do peso, ele pode realmente sobrecarregar bastante a articulação que já é bem sobrecarregada e gerar lesões, desde lesões que envolvam os amortecedores do joelho que são os meniscos até a cartilagem. Então é muito importante a gente preparar o corpo para correr.”



O especialista falou das lesões mais comuns no meio das corridas



“Das cinco lesões mais comuns em pessoas que têm o hábito de correr, duas envolvem o joelho. A lesão mais comum que acontece na corrida em 25% dos pacientes que praticam é a condromalácia, é aquela dor na frente do joelho que pode acontecer em 25% dos pacientes, e também tem uma dor que é bastante frequente que é aquela dorzinha na região lateral do joelho que às vezes o paciente sente após a corrida ou durante a corrida, que é chamada de síndrome do maratonista”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo.



https://open.spotify.com/episode/6KMkhiteJVseefxgaFtXLw?si=d7191ddec8c94a42&nd=1&dlsi=14bf2ff49d2046ab

