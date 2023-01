Os riscos de mochilas pesadas para crianças em fase de crescimento

A- A+

Mochilas pesadas e mal carregadas é a realidade da maioria dos jovens em período escolar. E esse mau uso, com o passar do tempo, pode trazer danos posturais e dores. É importante os pais ficarem atentos ao peso da mochila que a criança ou adolescente está carregando para evitar possíveis lesões. Para dar mais detalhes sobre este assunto, o âncora Jota Batista conversou com o ortopedista especialista em coluna, Lucas Melo, no Canal Saúde desta segunda-feira (30).



Durante a entrevista, o médico explicou que a não orientação correta dos pais e dos próprios jovens acarretam em levar coisas desnecessárias, o que ocasiona um peso maior na mochila.



"Os jovens carregam a mochila de uma maneira não ergométrica e isso acarreta em dores futuras, má postura e em alguns problemas que podem ser evitados”, alertou.

Lucas Melo disse que não existe um peso específico que os alunos possam levar.



“Temos que orientar nossos filhos a carregarem somente o necessário da maneira correta. Como assim? Carregar a mochila com as duas alças, usar a mochila mais colada ao dorso, não usar a mochila lá embaixo como os adolescentes costumam usar. Outra dica é usar os itens mais pesados embaixo (na parte das costas) e os leves em cima”, explicou.



Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

