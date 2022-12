Os riscos de pedra na vesícula

A- A+

Dor intensa do lado direito superior do abdômen ou nas costas pode ser um sinal de cálculo biliar, mais conhecido como pedra na vesícula. Um desequilíbrio entre colesterol e os sais biliares presentes na vesícula biliar pode ser o culpado pela formação de cristais, também conhecidos como cálculos ou pedras. Para dar mais detalhes sobre este assunto, o âncora Jota Batista conversou com, Sérvio Fidney, médico cirurgião geral, no Canal Saúde desta quinta-feira (29).

Escreva a legenda aqui



Durante a entrevista, o médico explicou a função da vesícula biliar para o corpo humano.

A vesícula não produz nada, ela só armazena a bile, que é produzida pelo fígado. A bile tem essa função de ajudar a digerir gordura, principalmente. Por isso que a remoção cirúrgica da vesícula não gera tantos problemas para o paciente. Você vai ter menos bile disponível, mas o próprio organismo tem um mecanismo de compensação: ele dilata os canais do fígado e, assim, consegue armazenar um pouco mais de bile ali para fazer uma boa digestão quando você se alimenta”, afirmou o cirurgião.

O profissional de saúde expôs o processo de como se formam os cálculos biliares, a popular ‘pedra na vesícula'.

A bile consiste em sais biliares e colesterol. Ela é importante para a digestão da gordura. Os cálculos acontecem quando perde-se o equilíbrio entre os sais biliares e o colesterol, originando um cristal que forma as pedras, que causam os sintomas”, explicou.

Sérvio Fidney também falou sobre os sintomas que causam as pedras na vesícula, além de abordar o diagnóstico da doença.

É muito comum sentir dores pós-alimentares, queimação, dor intensa, sinais de má digestão. É uma doença que precisa ser tratada, o que normalmente se faz com cirurgia, que é o método mais eficaz. Importante, também, ter um diagnóstico precoce para possibilitar um melhor tratamento e evitar complicações”, concluiu.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

Veja também

CANAL SAÚDE Psicóloga Márcia Karine fala como lidar com metas frustradas do fim do ano