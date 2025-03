A- A+

SAÚDE DO CORAÇÃO Os riscos do aneurisma da aorta: como identificar sintomas Condição que afeta principalmente pessoas idosas, com maior prevalência no sexo masculino.

A aorta é o maior vaso sanguíneo do corpo. Cabe a ela levar o sangue do coração até a cabeça e para o abdômen e pernas. Algumas vezes, as paredes da aorta podem apresentar uma dilatação que supera 50% do seu diâmetro normal na porção final, localizada no abdômen. Nesses casos, trata-se de um aneurisma de aorta abdominal

O aneurisma da aorta afeta principalmente pessoas de idade mais avançada, com uma prevalência maior no sexo masculino. Indivíduos que possuem fatores de risco, como pressão alta, colesterol elevado e o hábito de fumar, têm uma probabilidade significativamente maior de desenvolver complicações graves.

Para orientar sobre os riscos do aneurisma da aorta, o âncora Jota Batista, da Rádio Folha (96,7 FM), conversou com o cardiologista, Dr. Carlos Japhet.

A entrevista

O cardiologista Dr. Carlos Japhet falou sobre como o aneurisma da aorta é descoberto

Esse Eaneurisma ele normalmente ele é descoberto com exames complementares, quando você vai fazer uma avaliação cardiológica, periódica ou uma avaliação clínica, como por exemplo, um simples ultrassom de abdômen, pode dar o diagnóstico de um aneurisma de aorta abdominal e aí haverá necessidade de investigação mais detalhada com outros exames complementares, como também a aorta torácica com aneurisma, ele pode ter ser dado o diagnóstico com um simples ecocardiograma.

O Dr. Carlos Japhet também falou sobre as formas de prevenção

E para Eevitar, prevenir, controlar bem a sua pressão arterial, deixar o hábito de fumar, controlar o seu colesterol e fazer uma atividade física regular, porque tudo isso faz com que o sistema funcione de forma perfeita.

