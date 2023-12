Os riscos do coma alcoólico nas festas de fim de ano

Fim de ano, período de muitas confraternizações e consequentemente do aumento do consumo de álcool. Mas essa ingestão deve ser moderada, acompanhada de muito líquido (água).

O convidado do Canal Saúde desta quarta-feira (20), o médico intensivista e presidente da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco (SOTIPE), Marçal Paiva, falou sobre o indivíduo ‘conhecer o seu limite’.

“Nessa época de final de ano tem muita confraternização, muitos eventos, em que a ingestão de álcool é maior, então conheça seu limite, e beba com moderação. Precisamos nos conhecer, conhecer nosso organismo, e não forçar a barra, porque tudo que é feito em excesso faz mal”, afirmou o médico Marçal Paiva Jr.

Segundo o médico, o limite de bebida é variado, e o tipo de bebida também influencia de individuo para individuo.

“Saber o teor alcoólico de cada bebida é muito importante. existem diferentes tipos de bebidas com diferentes teor alcoólico, por isso é sempre bom ficar atento, principalmente um destilado, onde a quantidade de álcool é maior, principalmente quando misturado com frutas, onde disfarça o sabor do álcool”, concluiu Marçal Paiva Jr.