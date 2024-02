Os riscos dos excessos do Carnaval para cardiopatas

No Carnaval muitos dos foliões extrapolam em tudo: não se alimentam direito; dormem pouco; substituem água por bebida alcoólica; abusam dos energéticos e mesmo quem não passa na porta de uma academia se esbanja na folia atrás dos blocos. Descansar fica pra depois do Carnaval!

Além do desgaste físico, em muitos casos, o exagero contribui para o aparecimento ou agravamento de alguns sintomas ou até mesmo de doenças. Entre elas as arritmias cardíacas que, apesar de muitas vezes apresentarem sintomas como cansaço, palpitações, falta de ar, tonturas ou desmaios, outras podem ser assintomáticas e acometer pessoas saudáveis.

É sobre os riscos desses excessos para quem tem problemas cardíacos que Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou no Canal Saúde com o cardiologista Otacílio Araújo, diretor médico da Unidade de Diagnóstico Cardiológico.

O cardiologista deu dicas para os brincantes cardiopatas

“Brinca com moderação, a cardiopatia, ele não tá impedido, pelo contrário a atividade física é muito boa, fazer um frevo rasgado faz bem. Pode, com moderação, tá certo? Pode fazer atividade física, não tem problema e faz até bem, desde que não haja o excesso. Então não existe contra indicação, isso está no sangue do Pernambucano.”