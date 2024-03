Os riscos para a saúde dos excessos na páscoa

A- A+

A Páscoa já está batendo à porta e com muitas delícias, guloseimas, receitas gostosas, ovos de Páscoa e muito chocolate! Esta é a palavra da vez!

É um período que inspira cuidados para quem não deseja perder a forma, além dos diabéticos, que devem ter cuidados.

Algumas dicas importantes para o período é manter uma rotina alimentar saudável, com refeições balanceadas e regulares; investir na hidratação, pois a água ajuda a controlar o apetite e, quem sabe, dividir o chocolate! Saborear o doce com outras pessoas pode ser uma excelente opção para controlar a quantidade consumida.

Outras alternativas incluem o chocolate zero açúcar, para diabéticos, principalmente, bem como aquele com uma porcentagem maior de cacau. Prefira o chocolate amargo ou meio amargo, pois tem menos açúcar e menos gordura, mesmo assim, nada de abusar.

O chocolate light tem como característica a redução de pelo menos 25% do teor de calorias, quando comparado ao normal. Para conseguir isso, os fabricantes diminuem a quantidade de algum nutriente energético, que pode ser o açúcar ou a gordura, por exemplo.

Para a sobremesa do domingo de Páscoa, nada de doces calóricos, escolha uma sobremesa com frutas e gelatina.

“O chocolate aumenta a felicidade e todo mundo precisa ser feliz, mas importante é comer o certo, e não comer em excesso. Se tem um alimento que aumenta o hormônio da felicidade é o chocolate. Então a gente pode aproveitar e comer com delicadeza. O problema da vida é o excesso de açúcar, e até hoje em dia, a nutrição mais moderna utiliza diariamente chocolate. Na Páscoa o que eu aconselho é sempre observar o rótulo do chocolate, observar se o primeiro ingrediente dele é açúcar. Se o último ingrediente for açúcar, ele é um chocolate de melhor qualidade mesmo se ele for 70%, então muitas vezes as pessoas dizem que o chocolate 70% é livre, e não é bem assim, ele tem açúcar também, então temos que observar as quantidades diárias de açúcar. Aproveita aí o domingo de Páscoa para consumir o chocolate após o almoço porque o processo da absorção do açúcar é mais liquidificado então é mais interessante.”





A especialista alertou para grande quantidade de calorias presentes nas comidas tradicionais da páscoa, principalmente as que são preparadas com coco.



“Precisamos ter cuidado com os excessos, porque comidas principalmente com o coco realmente são bem calóricas. Sabemos que a melhor forma do consumo é realmente através do coco In Natura, e além de que você mesmo pode comprar o próprio coco e fazer o leite de coco que fica até mais saboroso e mais saudável. Sabemos que a gordura do coco em excesso, é uma gordura saturada, e ela pode ser prejudicial. Mas como é um momento específico, nesta sexta-feira Santa, onde muita gente vai se reunir com a família, consumir com moderação, não tem problema, o problema real é o excesso. E cuidado também com vinho, o excesso de bebidas alcoólicas não é legal e sempre consumir bebida alcoólica associado com água.”



