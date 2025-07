A- A+

CANAL SAÚDE Os riscos para o pulmão dos cigarros eletrônicos Especialista alerta sobre os perigos do uso dos cigarros enetrônicos, que podem causar danos irreversíveis aos pulmões

Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar, como os vapes, por exemplo, contêm várias substâncias tóxicas e muitas vezes estão “disfarçados” de uma embalagem chamativa, uma cor diferente e essências para camuflar o cheiro.

Porém, podem trazer vários riscos à saúde, inclusive a condição chamada de ‘pulmão de pipoca’, ou seja, inflamação irreversível nos brônquios, que leva à obstrução das vias respiratórias, causada pela inalação de substâncias tóxicas.

Nesta quinta-feira (03), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o cirurgião torácico, César Vasconcelos , que falou sobre os riscos do cigarro eletrônico para a saúde.

Para iniciar a conversa, o cirurgião torácico explicou o que é o pulmão de pipoca

"É uma bronquiolite obliterante, que é a doença em si, mas tem esse nome por um simples motivo. No começo do dos anos 2000, um grupo de trabalhadores de uma fábrica de pipoca desenvolveram essa doença e estavam relacionados à essência que era utilizada a mantegada na pipoca."

Cirurgião torácico, César Vasconcelos/Foto: divulgação

O Dr. César Vasconcelos falou sobre a velocidade em que as sequelas se apresentam com o uso dos cigarros eletrônicos

"Como o cigarro demorou muito para a gente saber exatamente o que acontecia e o que vai acontecer, o cigarro eletrônico a gente já está vendo com um curto período de tempo.

Ao ser perguntado sobre a falicilade do vício em cigarro enetrônico, César Vasconcelos explicou

"O problema do cigarro eletrônico hoje que ele não é regulamentado, ele vem contrabandeado e nós não sabemos exatamente o que é que vem dentro. Então, o que a acontece que doses de nicotina extremamente maiores do que um cigarro comum, trazendo sim uma necessidade química"

O cirugião ainda completou

"Então, apesar dele não ter aquele cheiro desagradável da fumaça em si, são essências que muitas vezes parecem ser cheirosas, boas, eles trazem esse grande malefício, porque as pessoas se sentem à vontade de utilizar."

O Dr. César Vasconcelos deixou um alerta para a sociedade

"É um tema extremamente importante para nossa sociedade e uma reflexão, não só para as crianças, que é o mais importante mas os pais dessas crianças para realmente ter cuidado com seus filhos, porque o vício pode iniciar ainda muito jovem por essas substâncias que realmente são extremamente atrativas."

