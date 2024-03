A- A+

CANAL SAÚDE Os avanços nos tratamentos para a Menopausa As manifestações clínicas da menopausa podem incluir ondas de calor, sudorese noturna e distúrbios do sono

Uma mulher ao longo de sua vida, vive várias fases , e uma dessas fases é conhecida como menopausa. Esse é o período que marca o fim da vida reprodutiva feminina, dando início a um momento de novas descobertas e experiências.

Recentemente Adriane Galisteu falou bastante sobre o caso dela sobre menopausa, nas redes sociais, o que tem gerado muito interesse sobre o tema. Ela falou sobre a queda na libido que acontece durante esse período e outros problemas. A mulher nem sempre sabe como enfrentar as mudanças hormonais desta fase da vida.

As manifestações clínicas da menopausa podem incluir ondas de calor, sudorese noturna, distúrbios do sono e síndrome geniturinária da menopausa (sinais e sintomas decorrentes da deficiência de estrogênio, como atrofia vulvovaginal).

Para falar mais sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista conversou no Canal Saúde com a ginecologista Israelina Tavares, referência em cirurgia estética íntima, laser íntimo e reposição hormonal e membro da Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa.

Ginecologista Israelina Tavares. Foto: Divulgação

A especialista deu dicas e tirou dúvidas sobre a menopausa.

“Tem como as mulheres se prepararem para menopausa? O fato é que existe muito tabu em relação a isso, principalmente sobre a questão da terapia hormonal, do tratamento para a menopausa. Alguns anos atrás teve um estudo que mostrou algumas complicações causadas por alguns hormônios utilizados na terapia hormonal, mas que hoje não que não se faz mais uso, e aí criou-se esse medo da reposição hormonal. O tratamento da reposição hormonal para a menopausa é o mais efetivo e que traz mais resposta, tanto na melhora dos sintomas como também na parte da longevidade na proteção da massa óssea e massa muscular, dando mais qualidade de vida. E claro, a reposição hormonal, não são todas as mulheres que podem usar hormônios. Mas tem sim como se preparar para menopausa. Porque a gente quando tem hábitos de vida saudáveis a gente quando faz atividade física diariamente, até porque a atividade física é um remédio igual a remédio de hipertensão, igual remédio de diabetes, e precisamos fazer todos os dias para a gente tenha uma qualidade de vida e ter o mínimo de sintomas possíveis, então a atividade física juntamente com alimentação saudável vai ajudar sim a passar por essa fase de uma forma mais tranquila”





A médica ginecologista também deu mais detalhes e desmistificou o processo da menopausa.

“A menopausa ocorre entre 45 anos e 55 anos, essa é a fase mais comum. E em relação às mulheres entrarem na menopausa por conta de estresse excessivo não tem muita relação porque a menopausa ela é a falência dos ovários, ou seja, os ovários eles param de produzir os hormônios. E então a mulher com o declínio hormonal, ela para de menstruar e começam a aparecer os sintomas então essa parte de que teve um trauma, não tem muita relação nessa parte de entrar na menopausa antecipadamente.”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.



