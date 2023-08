Osteoporose é mais comum em mulheres acima de 50 anos

A- A+

A osteoporose é um processo de enfraquecimento do osso, com diminuição de cálcio, em que o osso fica mais suscetível à fratura. As mulheres são mais afetadas, principalmente, a partir dos 50 anos. É uma doença que requer controle e identificação precoce, para melhor tratamento e menor risco de complicações ao paciente. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o ortopedista Alexandre Andrade, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em Pernambuco, nesta quarta-feira (2), no Canal Saúde.

Ortopedista Alexandre Andrade, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em Pernambuco. Foto: divulgação

Segundo o especialista, a osteoporose nas mulheres, a partir dos 50 anos, tem relação direta com a menopausa.

“As alterações hormonais que acompanham as mulheres no envelhecimento, faz com que haja uma incidência maior na faixa-etária dos 50 anos, no caso de osteoporose, também existe uma predisposição, mas não a obrigatoriedade”, disse.

Alexandre Andrade, explicou que, normalmente, a osteoporose é uma doença silenciosa.

“Muitas vezes o paciente só é diagnosticado com osteoporose depois do primeiro episódio de fratura, ou seja, ele muitas vezes por uma situação simples como uma queda acaba tendo uma fratura, que numa condição considerada normal aquele osso não quebraria”, ressaltou o especialista.

Já sobre o tratamento, o médico explicou que existe com medicamento, mas também pode ser realizado de forma nutricional.

“O tratamento medicamentoso se firma nos suplementos vitamínicos, cálcios, alendronatos e há muitas outras drogas no arsenal para o tratamento. Os alimentos como o leite, que de forma tradicional sempre foi a principal fonte de cálcio, mas tem pessoas que são intolerantes, por isso pegamos estruturas que são ricas em cálcio como casca de ovo, por exemplo”, enfatizou.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

