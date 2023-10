Outubro Rosa alerta sobre a importância de uma vida saudável

A- A+

Mais um ano o Outubro Rosa chega para estimular as mulheres a ter um estilo de vida mais saudável, com prática de exercícios físicos regularmente e uma boa alimentação. Segundo dados, cerca de 80% dos tumores de mama são descobertos pelas próprias mulheres, mas, para isso, é preciso que cada mulher conheça detalhadamente as suas mamas. A realização do autoexame é recomendada para todas as mulheres maiores de 20 anos de idade. O autoexame é feito sete dias após o início da menstruação. Após a menopausa, deve-se escolher um dia por mês para fazê-lo. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou no Canal Saúde com a mastologista Márcia Pedrosa.

Durante a entrevista, Márcia Pedrosa disse que o sonho de todo o mastologista é que não apenas o mês de outubro seja rosa, mas o ano inteiro.

“O nosso sonho é que o ano inteiro seja rosa, para todas as mulheres lembrar de fazer os exames de imagem, de rastreamento para que a gente possa fazer cada vez mais o diagnóstico precoce e a paciente tenha uma maior chance de cura,” destacou. Mastologista Márcia Pedrosa. Foto: divulgação

A especialista ressaltou que o autoexame continua sendo um importante aliado do diagnóstico precoce.

“Hoje em dia o autoexame é um autoconhecimento da mulher, para saber que quando tem alguma alteração ela procurar o especialista para realização dos exames antes do tempo. A orientação é que seja feito ao menos uma vez por mês, de preferência após a menstruação, que é quando a mama diminui de volume”, explicou.

Em caso de diagnóstico, a mastologista explicou quais são os tratamentos.

“O único tratamento que temos certeza que a paciente vai fazer é o tratamento cirúrgico. Alguns pacientes podem fazer radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia. Porém a cirurgia é um passo do tratamento que todas vão passar”, alertou.

Quer acompanhar a entrevista completa? Acesse o player abaixo.

