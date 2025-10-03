A- A+

CANAL SAÚDE OUTUBRO ROSA: TRATAMENTO E RECONSTRUÇÃO DA MAMA ATINGIDA PELO CÂNCER Cresce a procura por mamografias durante a campanha; cirurgias mais precisas e reconstrução mamária ajudam mulheres a retomarem a vida após o câncer

A campanha Outubro Rosa, voltada para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, que por ano atinge mais de 73 mil pessoas. segue fazendo a diferença na vida de milhares de mulheres. Dados recentes mostram um aumento significativo na procura por mamografias durante o mês de outubro, contribuindo diretamente para o diagnóstico em estágios iniciais da doença, fator decisivo para o sucesso do tratamento.

Com o avanço da medicina, os tratamentos oncológicos se tornaram menos agressivos e mais eficazes. A quimioterapia personalizada, as cirurgias com maior precisão e as técnicas de reconstrução mamária têm permitido que mais mulheres retomem suas rotinas com saúde e autoestima após enfrentarem o câncer.

“Quanto mais cedo a mulher realiza o exame, maiores são suas chances de cura. A mamografia continua sendo o principal exame de rastreio, e sua eficácia é inquestionável”, alerta a mastologista Carolina Vasconcelos, especialista em reconstrução mamária do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

Nesta sexta-feira (3), o tema será aprofundado em entrevista ao âncora Jota Batista, no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, na Rádio Folha FM 96,7. A conversa também está disponível no canal da Folha de Pernambuco no YouTube e pela plataforma de áudio de sua preferência.

Assista à entrevista completa abaixo:

Durante o bate-papo, Carolina Vasconcelos explicou os benefícios do diagnóstico precoce, os avanços nos tratamentos e os direitos das pacientes em relação à reconstrução mamária. Ela também destacou como a informação tem salvado vidas e promovido uma nova perspectiva para quem enfrenta a doença.

“Hoje conseguimos tratar o câncer de mama de maneira muito mais segura e menos traumática. Há medicamentos com menos efeitos colaterais, cirurgias menos invasivas e, principalmente, um olhar mais humano para a paciente. A mulher precisa saber que ela não está sozinha nesse processo”, destacou a médica.



A entrevistada também ressaltou o papel fundamental da reconstrução mamária no processo de cura. De acordo com Carolina, o procedimento, que é garantido por lei, vai além do aspecto físico e tem grande impacto emocional.

“A reconstrução não é vaidade. É dignidade. Toda mulher tem direito a esse cuidado, seja de forma imediata, durante a cirurgia para retirada do tumor, ou posteriormente, quando estiver apta”, explicou.

Carolina Vasconcelos, Mastologista

“Precisamos olhar para o câncer de mama com menos medo e mais informação. O Outubro Rosa é uma campanha que salva vidas todos os anos. O que não pode é esquecer da prevenção nos outros meses.”

Com mais acesso a exames, profissionais capacitados e recursos terapêuticos modernos, cresce a esperança de que o enfrentamento do câncer de mama continue evoluindo. A entrevista com Carolina Vasconcelos reforça o compromisso da medicina com a vida e o papel da informação na construção de um futuro com mais diagnóstico precoce e menos sofrimento.

A campanha Outubro Rosa é, mais do que nunca, um chamado à ação. Afinal, cuidar da saúde é um gesto de amor.

