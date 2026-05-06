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EXPOSIÇÃO Paço do Frevo abre exposição que destaca o maracatu sob olhar da antropologia visual Mostra reúne fotos, vídeos e acervo cultural e tem abertura gratuita com apresentações com grupos de Maracatu de Baque Virado e de Baque Solto do Recife

O Paço do Frevo abre, a partir de 8 de maio de 2026, a exposição temporária “Maracatu - Antropologia Visual”, instalada na sala expositiva do térreo. A mostra propõe um olhar sobre o maracatu a partir da antropologia visual, reunindo registros que destacam a força simbólica das tradições afro-pernambucanas. A abertura, às 19h, contará com a participação do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife e do Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, com acesso gratuito ao público.

Para falar sobre a exposição, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a Diretora do paço do frevo, Luciana Félix e o curador da exposição, Augusto Lins Soares, que fala sobre a valorização dos acervos fotográficos e da memória.



A ideia é você trazer principalmente essa questão da importância dos acervos públicos e privados sobre manifestações [...] como elementos de divulgação, preservação, perpetuação, pesquisa, valorização”, destaca Augusto Lins Soares.

Sobre o Paço do Frevo estar de portas abertas para novas ideias, acrescenta Luciana.



Quando tiverem essas ideias, quando colocarem esses seus projetos e em que edital público for, pode ir no passo pedir uma carta de anuência, porque a gente adora esses cruzamentos”, convida Luciana Félix.

A exposição "Maracatu - Antropologia Visual" oferece 40 fotografias que revelam o olhar etnoartístico sobre a expressão, a partir do ponto de vista de quatro gerações: o artista plástico Lula Cardoso Ayres (1910-1987), a antropóloga Katarina Real (1927-2006), o fotógrafo Fred Jordão (1964) e o cineasta July P. (2000), com curadoria e design de Augusto Lins Soares.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A exposição apresenta o Maracatu de Baque Virado e de Baque Solto como imagem e memória em movimento, por meio de fotografias e vídeos. O acervo inclui registros de nomes como Dona Santa, Mestre Salustiano e Chico Science, além de materiais como capas de discos, obras de arte, publicações e indumentárias. A iniciativa valoriza a memória e a continuidade de uma das manifestações culturais mais marcantes de Pernambuco.

SERVIÇO

Exposição ‘Maracatu - Antropologia Visual’

Abertura: 8 de maio, às 19h, com apresentação do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife e do Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte.

Acesso gratuito

Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife.

Horários: terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h.

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras.

Infomações: pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

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