EVENTO Paço do Frevo abre seleção para residência no museu com bolsas de R$ 2,5 e realiza Arrastão do Frevo Também estão abertas as inscrições para cursos de dança, oficina "Desvendando Mestras e Mestres do Frevo" sobre os maestros Minuto (Capa Bode) e Sapatão (Revoltosa), além do "Frevências", que abordará a utilização de espaços museais para a educação

Um dos pilares do Paço do Frevo, museu dedicado à manifestação cultural que é patrimônio imaterial pela Unesco e pelo Iphan, é o fomento e manutenção da tradição por meio da educação. Em mais uma ação que comprova seu compromisso com os saberes, o equipamento lança o projeto Impulso: Residência para Educadores e Educadoras, voltado para professores, educadores museais, sociais, populares e estudantes de licenciaturas. Com inscrições de 2 a 10 de maio, a residência será norteada pelo tema “Pedagogias do Corpo” e realizada no mês de junho. Os dois selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 2,5 mil. Seguindo no compasso do Frevo, o Paço anuncia inscrições abertas para cursos e oficinas, além de nova edição do Arrastão do Frevo, já neste domingo (5), com o Bloco Minhocão.

RESIDÊNCIA - A criação da bolsa de pesquisa visa impulsionar e fomentar formações, ideias e projetos de educação a serem desenvolvidos com, para e através dos espaços museais, tomando o Paço do Frevo como laboratório de criações educativas. A residência é também uma oportunidade de compartilhar com educadoras e educadores das mais diversas modalidades e linguagens pedagógicas saberes e metodologias que vêm sendo experienciadas e consolidadas durante os dez anos de existência da instituição. A proposta deve apresentar algum diálogo com o eixo norteador “Pedagogias do Corpo” e ser redigida contemplando pontos como objetivos, estratégia de ação e impactos desejados. Para nortear os interessados, algumas perguntas podem ajudar a identificar se o projeto está conforme o tema pedido: como o Frevo se manifesta no seu corpo? Quais são os saberes que seu corpo pode ensinar? Que práticas educativas são possíveis de serem desenvolvidas na multidão? Que memórias um corpo pode guardar e como os compartilha? O edital fica disponível no site do Paço do Frevo (http://pacodofrevo.org.br/) a partir de 2 de maio.

MINHOCÃO NO ARRASTÃO - Consumando o Frevo em festa com música, dança, tradição e desfile pelas ruas do Bairro do Recife, o Paço realiza a edição do Arrastão do Frevo neste domingo (5). A celebração mensal, muito querida e aguardada, será comandada pelo Bloco Minhocão de Olinda, que completa 25 anos em 2024. O bloco tem nome inspirado no Minhocão, via expressa de trânsito em São Paulo. Um pernambucano membro do bloco estava morando na cidade paulista, próximo à via, e o grupo decidiu homenageá-lo na escolha do título. O Minhocão será acompanhado pela Orquestra Henrique Dias, também de Olinda. O Arrastão do Frevo se inicia às 15h30, com concentração em frente ao Paço do Frevo, e segue arrastando amantes do Frevo em um percurso que chega ao Marco Zero e depois retorna ao museu, onde a festa continua.

SERVIÇO:

Residência para educadoras e educadores Inscrições de 2 a 10 de maio: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0FU2X5YKh_Gr_Tz9FABgQqeSbPHdjqORBLVENbfitb3LgAg/viewform

Arrastão do Frevo com o Bloco Minhocão de Olinda Dia 5 de maio (domingo), às 15h30 Concentração em frente ao Paço do Frevo e desfile pelas ruas do bairro Acesso gratuito



Curso “O Corpo que Freva”, com Bruna Renata De 2 de maio até 25 de junho, às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30. Ingressos pelo Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/93137/d/251566/s/1716242

Curso 'Despertar do Frevo - Intensivo', com Inaê Silva De 4 a 25 de maio, aos sábados, das 14h às 17h. Ingressos pelo Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/92992/d/250920/s/1712594

Desvendando Mestras e Mestres do Frevo: Maestros Minuto (Capa Bode) e Sapatão (Revoltosa) Dia 11 de maio, às 15h Acesso gratuito com inscrições online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwohcchO0Tmx8FAPSjw17wOaO8_yoK2-vidDbSMB2lI-Muw/viewform

Frevências - Educação museal como campo de atuação do pedagogo Dia 17 de maio, de 10h às 17h Acesso gratuito com inscrições online: https://docs.google.com/forms/d/1kt66BlkMMrfv8xhCp5w-dP16W4YHE1wQ57MatcKGEZ8/viewform?edit_requested=true

Site: https://pacodofrevo.org.br/

Instagram: @pacodofrevo





