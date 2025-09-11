A- A+

FREVO Dia Nacional do Frevo é celebrado com música, exposição e noivado de gigantes Paço do Frevo comemora o Dia Nacional do Frevo e une cortejo, mostra inédita e momentos lúdicos, nesta sexta (12) e domingo (14), no Bairro do Recife

O Paço do Frevo abriu suas portas para uma celebração especial do Dia Nacional do Frevo, com uma programação que une música, tradição e ludicidade. Entre os dias 12 e 14 de setembro, o público pode acompanhar shows, exposição inédita e até um noivado entre gigantes

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu a Diretora do Paço do Frevo, Luciana Félix, ela fala sobre a importância do Frevo para Pernambuco .

A importância do frevo para os pernambucanos e recifenses, como um patrimônio imaterial da humanidade define a identidade do povo, sua resistência e forma de ser. O Paço do Frevo atua como um centro de salvaguarda desse patrimônio, e eventos como o Dia Nacional do Frevo são cruciais para dar ainda mais visibilidade e celebração a essa herança".

Nesta sexta (12), a mostra “Frevo para Vestir” mergulha no universo criativo das fantasias e adereços carnavalescos, revelando como cada peça carrega identidade e resistência cultural. O ponto alto será no domingo (14), com o Arrastão do Frevo, que mobiliza o Bairro do Recife em cortejo comandado pelo Bloco das Flores. Nesse mesmo dia, os bonecos A Vaidosa e Menino da Tarde celebram um inusitado noivado, reforçando a dimensão afetiva do frevo.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo





Mais do que um ritmo, o frevo se confirma como expressão de memória, poesia e pertencimento coletivo. No Paço, a tradição se renova sem perder a força de sua raiz popular.

SERVIÇO

Exposição “Frevo para Vestir”

Abertura: dia 12 de setembro (sexta-feira), às 18h

Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (meia) para acesso a todo o museu

Arrastão Especial - Dia Nacional do Frevo com "A Vaidosa e Menino da Tarde"

Dia 14 de setembro (domingo), a partir das 15h

15h – Abertura com apresentação do Bloco das Flores (palco em frente ao museu)

16h15 – Encontro de A Vaidosa (com Orquestra do Maestro Oséas) e do Menino da Tarde (com Orquestra do Maestro Carlos) em frente ao Paço do Frevo

Cortejo segue pela Rua do Bom Jesus até o Marco Zero

Acesso gratuito

Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife.

Horários: terça a sexta, 10h às 17h;

sábado e domingo, 11h às 18h.

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras.

Mai informações: pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

Veja também